Покинувший "Трактор" из-за усталости тренер Гру возглавил швейцарский "Цуг"

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Бывший главный тренер челябинского "Трактора" канадец Бенуа Гру возглавил "Цуг", сообщается в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) швейцарского хоккейного клуба.

В среду "Цуг" объявил об отставке главного тренера команды Михаэля Линигера в связи с неудовлетворительными результатами. Команда проиграла последние девять матчей в Национальной лиге Швейцарии и Лиге чемпионов.

"В непростой ситуации, в которой оказался "Цуг", Бенуа Гру согласился возглавить команду в качестве главного тренера до конца сезона", - говорится в сообщении.

Гру работал в "Тракторе" с мая 2024 года по ноябрь 2025 года. В прошлом сезоне "Трактор" под руководством канадца дошел до финала Кубка Гагарина. 17 ноября "Трактор" объявил об уходе Гру, в заявлении канадец сообщил, что чувствует себя уставшим морально и физически и что больше не видит себя "человеком, который должен возглавлять команду".