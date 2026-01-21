https://ria.ru/20260121/gru-2069296762.html
Покинувший "Трактор" из-за усталости тренер Гру возглавил швейцарский "Цуг"
Покинувший "Трактор" из-за усталости тренер Гру возглавил швейцарский "Цуг" - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Покинувший "Трактор" из-за усталости тренер Гру возглавил швейцарский "Цуг"
Бывший главный тренер челябинского "Трактора" канадец Бенуа Гру возглавил "Цуг", сообщается в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в... РИА Новости Спорт, 21.01.2026
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Бывший главный тренер челябинского "Трактора" канадец Бенуа Гру возглавил "Цуг", сообщается в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) швейцарского хоккейного клуба.
В среду "Цуг" объявил об отставке главного тренера команды Михаэля Линигера в связи с неудовлетворительными результатами. Команда проиграла последние девять матчей в Национальной лиге Швейцарии и Лиге чемпионов.
"В непростой ситуации, в которой оказался "Цуг", Бенуа Гру согласился возглавить команду в качестве главного тренера до конца сезона", - говорится в сообщении.
Гру работал в "Тракторе" с мая 2024 года по ноябрь 2025 года. В прошлом сезоне "Трактор" под руководством канадца дошел до финала Кубка Гагарина. 17 ноября "Трактор" объявил об уходе Гру, в заявлении канадец сообщил, что чувствует себя уставшим морально и физически и что больше не видит себя "человеком, который должен возглавлять команду".
До прихода в "Трактор" Гру с 2016 года работал в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг", являясь главным тренером фарм-клуба "Сиракьюз Кранч". Ранее Гру также возглавлял сборную Канады среди игроков до 20 лет, он привел ее к первым за шесть лет золотым медалям молодежного чемпионата мира в 2015 году, тогда канадцы в финале обыграли сборную России со счетом 5:4.