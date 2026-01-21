https://ria.ru/20260121/gora-2069267770.html
Альпинисты, поднимавшиеся на гору в Антарктиде, находятся в базовом лагере
Альпинисты, поднимавшиеся на гору в Антарктиде, находятся в базовом лагере
Альпинисты, поднимавшиеся на гору в Антарктиде, находятся в базовом лагере
Альпинисты из РФ, поднимавшиеся на гору Сидли в Антарктиде уже находятся в базовом лагере и улетают в среду в Пунта-Аренас, заявили РИА Новости в турклубе "7...
антарктида
Альпинисты, поднимавшиеся на гору в Антарктиде, находятся в базовом лагере
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Альпинисты из РФ, поднимавшиеся на гору Сидли в Антарктиде уже находятся в базовом лагере и улетают в среду в Пунта-Аренас, заявили РИА Новости в турклубе "7 вершин".
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что, по данным источника, сильная вьюга на высоте 1500 метров шестой день не дает двинуться с места 12 альпинистам во главе с гидами Артемом Ростовцевым и Александром Дорожуковым. Гора Сидли в Антарктиде
представляет из себя потухший вулкан высотой 4285 метров. По ночам температура там опускается до минус 42 градусов.
"С ребятами все в порядке, они в Пунта-Аренасе скоро будут. Сейчас уже на Union Glaciers... Сейчас уже в базовом лагере и улетают в Пунт-Аренас сегодня", - рассказали в турклубе.
Как сообщали в группе турклуба ВКонтакте, несмотря на непогоду, команда отработала маршрут и успешно поднялась на вершину горы Сидли.