Альпинисты, поднимавшиеся на гору в Антарктиде, находятся в базовом лагере

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Альпинисты из РФ, поднимавшиеся на гору Сидли в Антарктиде уже находятся в базовом лагере и улетают в среду в Пунта-Аренас, заявили РИА Новости в турклубе "7 вершин".

"С ребятами все в порядке, они в Пунта-Аренасе скоро будут. Сейчас уже на Union Glaciers... Сейчас уже в базовом лагере и улетают в Пунт-Аренас сегодня", - рассказали в турклубе.