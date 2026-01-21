https://ria.ru/20260121/gid-2069281169.html
Гид, сопровождавший россиян, рассказал о восхождении в Антарктике
Гид, сопровождавший россиян, рассказал о восхождении в Антарктике
Гид, сопровождавший россиян, рассказал о восхождении в Антарктике
Восхождение группы российских альпинистов на вулкан Сидли в Антарктиде было осложнено тяжелыми погодными условиями и заняло три дня вместе со спуском, рассказал РИА Новости
Гид, сопровождавший россиян, рассказал о восхождении в Антарктике
Гид Ростовцев: восхождение на Сидли в Антарктиде осложнили погодные условия
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Восхождение группы российских альпинистов на вулкан Сидли в Антарктиде было осложнено тяжелыми погодными условиями и заняло три дня вместе со спуском, рассказал РИА Новости гид группы Артем Ростовцев.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что, по данным источника, сильная вьюга на высоте 1500 метров шестой день не дает двинуться с места 12 альпинистам во главе с гидами Артемом Ростовцевым и Александром Дорожуковым. Гора Сидли в Антарктиде
представляет из себя потухший вулкан высотой 4285 метров. По ночам температура там опускается до минус 42 градусов.
"Очень долго ждали вылет под гору, потому что там была действительно непогода. Она, к сожалению, продолжилась, когда туда перебрались. А дальше под горой погода была не самая лучшая. Вот, наверное, один из худших вариантов, при которых приходилось восходить на вершину Сидли", - рассказал Ростовцев.
Гид также сообщил, что альпинисты справились с маршрутом самостоятельно: за три дня они поднялись на вершину, спустились и вылетели обратно, все участники "живы и здоровы", пострадавших нет и помощь спасателей не потребовалась.
В турклубе "7 вершин" РИА Новости сообщали, что альпинисты из РФ, поднимавшиеся на гору Сидли в Антарктиде уже находятся в базовом лагере и улетают в среду в Пунта-Аренас, группа чувствует себя хорошо, пострадавших нет.