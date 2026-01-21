Рейтинг@Mail.ru
Российская скелетонистка стала четвертой на этапе Кубка Европы - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 21.01.2026 (обновлено: 17:29 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/fettel-2069355293.html
Российская скелетонистка стала четвертой на этапе Кубка Европы
Российская скелетонистка стала четвертой на этапе Кубка Европы - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Российская скелетонистка стала четвертой на этапе Кубка Европы
Российская скелетонистка Виктория Феттель заняла четвертое место на этапе Кубка Европы в швейцарском Санкт-Морице. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T16:42:00+03:00
2026-01-21T17:29:00+03:00
спорт
скелетон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766891881_0:164:2383:1504_1920x0_80_0_0_e252596a33152ed07bbe7da34c21e506.jpg
https://ria.ru/20260121/semenov-2069311179.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766891881_273:0:2278:1504_1920x0_80_0_0_34f898345276ac93397e9a1689ac94eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, скелетон
Спорт, Скелетон
Российская скелетонистка стала четвертой на этапе Кубка Европы

Скелетонистка Феттель стала четвертой на этапе Кубка Европы в Санкт-Морице

© РИА Новости / Александр Шеметов | Перейти в медиабанкСкелетон
Скелетон - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Александр Шеметов
Перейти в медиабанк
Скелетон. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российская скелетонистка Виктория Феттель заняла четвертое место на этапе Кубка Европы в швейцарском Санкт-Морице.
Феттель по сумме двух попыток результат 2 минуты 21,98 секунды. Россиянка уступила 1,02 секунды занявшей первое место австрийке Саре Баумгартнер (2.20,96). Второй стала китаянка Сиджи Сонг (+0,33), третьей - швейцарка Сара Шмид (+0,88).
Выступавшие в нейтральном статусе россиянки Полина Тюрина (+1,95), Алена Фролова (+2,97) и Полина Князева (+3,19) заняли 11-е,19-е и 22-е места соответственно.
Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 19 октября признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. 21 октября IBSF сообщила, что разработает критерии участия россиян после консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК). В декабре IBSF одобрила нейтральный статус девяти россиянам.
Скелетон - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Российский скелетонист выиграл этап Кубка Европы в Швейцарии
Вчера, 14:19
 
СпортСкелетон
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Дакворт
    Я. Синнер
    142
    666
  • Теннис
    Завершен
    Е. Рыбакина
    В. Грачева
    76
    52
  • Хоккей
    22.01 17:00
    Металлург Мг
    Сибирь
  • Хоккей
    22.01 17:00
    Автомобилист
    Авангард
  • Хоккей
    22.01 19:30
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
  • Хоккей
    22.01 19:30
    СКА
    Спартак Москва
  • Хоккей
    22.01 19:30
    ЦСКА
    Барыс
  • Футбол
    22.01 20:45
    ПАОК
    Бетис
  • Футбол
    22.01 20:45
    Бранн
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    22.01 20:45
    Фенербахче
    Астон Вилла
  • Футбол
    22.01 20:45
    Фейенорд
    Штурм
  • Футбол
    22.01 20:45
    Фрайбург
    Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
    22.01 20:45
    Янг Бойз
    Лион
  • Футбол
    22.01 20:45
    Болонья
    Селтик
  • Футбол
    22.01 20:45
    Виктория Пльзень
    Порту
  • Футбол
    22.01 23:00
    Ференцварош
    Панатинаикос
  • Футбол
    22.01 23:00
    Рома
    Штутгарт
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала