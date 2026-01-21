Российская скелетонистка стала четвертой на этапе Кубка Европы

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российская скелетонистка Виктория Феттель заняла четвертое место на этапе Кубка Европы в швейцарском Санкт-Морице.
Феттель по сумме двух попыток результат 2 минуты 21,98 секунды. Россиянка уступила 1,02 секунды занявшей первое место австрийке Саре Баумгартнер (2.20,96). Второй стала китаянка Сиджи Сонг (+0,33), третьей - швейцарка Сара Шмид (+0,88).
Выступавшие в нейтральном статусе россиянки Полина Тюрина (+1,95), Алена Фролова (+2,97) и Полина Князева (+3,19) заняли 11-е,19-е и 22-е места соответственно.
Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 19 октября признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. 21 октября IBSF сообщила, что разработает критерии участия россиян после консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК). В декабре IBSF одобрила нейтральный статус девяти россиянам.