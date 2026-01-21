Трипл-дабл Дончича помог "Лейкерс" обыграть "Денвер" в матче НБА

Встреча в Денвере закончилась поражением хозяев со счетом 107:115 (37:28, 34:29, 17:29, 19:29). Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич из "Лейкерс", оформивший трипл-дабл из 38 очков, 13 подборов и 10 передач. У "Наггетс" больше всех очков набрал сделавший дабл-дабл Джамал Мюррэй (28 очков и 11 передач).