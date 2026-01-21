https://ria.ru/20260121/donchich-2069223429.html
Трипл-дабл Дончича помог "Лейкерс" обыграть "Денвер" в матче НБА
Трипл-дабл Дончича помог "Лейкерс" обыграть "Денвер" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Трипл-дабл Дончича помог "Лейкерс" обыграть "Денвер" в матче НБА
"Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Денвер Наггетс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 21.01.2026
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Денвер Наггетс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Денвере закончилась поражением хозяев со счетом 107:115 (37:28, 34:29, 17:29, 19:29). Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич из "Лейкерс", оформивший трипл-дабл из 38 очков, 13 подборов и 10 передач. У "Наггетс" больше всех очков набрал сделавший дабл-дабл Джамал Мюррэй (28 очков и 11 передач).
"Лейкерс" с 26 победами в 42 играх идут на пятом месте в Западной конференции, где "Денвер" (29 побед в 44 матчах) располагается на третьей позиции.
Результаты других матчей:
- "Филадельфия Севенти Сиксерс" - "Финикс Санс" - 110:116;
- "Хьюстон Рокетс" - "Сан-Антонио Спёрс" - 111:106;
- "Чикаго Буллз" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 138:110;
- "Юта Джаз" - "Миннесота Тимбервулвз" - 127:122;
- "Голден Стэйт Уорриорз" - "Торонто Рэпторс" - 127:145;
- "Сакраменто Кингз" - "Майами Хит" - 117:130.