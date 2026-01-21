https://ria.ru/20260121/bosfor-2069194013.html
Родственница Свечникова на 99% уверена, что в Босфоре найдено его тело
СТАМБУЛ, 21 янв - РИА Новости. Родственница жены пловца Свечникова Алена Караман сообщила РИА Новости, что почти уверена, что найденное в Босфоре тело принадлежит ему, она узнала плавательный костюм.
Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор
в августе - морской полицией было извлечено тело неизвестного мужчины. Для установления личности необходима ДНК-экспертиза, по предположению полиции, речь идет о Свечникове, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ
в Стамбуле
.
Караман вызвали в полицейский участок во вторник для опознания тела, однако в итоге показали его фотографии. Женщина также направилась в отделение судмедэкспертизы, но там ее также не подпустили к телу, так как она не является родственником первой линии.
«
"Я дала показания в отделении полиции района Арнавуткёй, показала фотографии, во что был одет Николай в день соревнований. Я на 99% уверена, что обнаружили тело именно Николая. На нем такой же гидрокостюм - черный с розовой каемкой, такое же телосложение. На 100% не могу быть уверена без результатов ДНК-теста", - рассказала Караман.
Поиски пропавшего в Босфорском проливе Свечникова были прекращены в 2025 году, но следствие продолжается, сообщила ранее агентству Караман.
Как рассказал ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак, семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.