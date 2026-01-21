Рейтинг@Mail.ru
Родственница Свечникова на 99% уверена, что в Босфоре найдено его тело - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
01:22 21.01.2026 (обновлено: 02:33 21.01.2026)
Родственница Свечникова на 99% уверена, что в Босфоре найдено его тело
босфор, стамбул, спорт, вокруг спорта, николай свечников, плавание
Босфор, Стамбул, Спорт, Вокруг спорта, Николай Свечников, Плавание
© Фотография из соцсетейНиколай Свечников
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фотография из соцсетей
Николай Свечников. Архивное фото
СТАМБУЛ, 21 янв - РИА Новости. Родственница жены пловца Свечникова Алена Караман сообщила РИА Новости, что почти уверена, что найденное в Босфоре тело принадлежит ему, она узнала плавательный костюм.
Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе - морской полицией было извлечено тело неизвестного мужчины. Для установления личности необходима ДНК-экспертиза, по предположению полиции, речь идет о Свечникове, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.
Караман вызвали в полицейский участок во вторник для опознания тела, однако в итоге показали его фотографии. Женщина также направилась в отделение судмедэкспертизы, но там ее также не подпустили к телу, так как она не является родственником первой линии.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Родители Свечникова сдадут ДНК-тест в Стамбуле в среду
00:30
«
"Я дала показания в отделении полиции района Арнавуткёй, показала фотографии, во что был одет Николай в день соревнований. Я на 99% уверена, что обнаружили тело именно Николая. На нем такой же гидрокостюм - черный с розовой каемкой, такое же телосложение. На 100% не могу быть уверена без результатов ДНК-теста", - рассказала Караман.
Поиски пропавшего в Босфорском проливе Свечникова были прекращены в 2025 году, но следствие продолжается, сообщила ранее агентству Караман.
Как рассказал ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак, семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Турции, возможно, нашли тело Свечникова
Вчера, 15:31
 
БосфорСтамбулСпортВокруг спортаНиколай СвечниковПлавание
 
