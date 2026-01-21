Родственница Свечникова на 99% уверена, что в Босфоре найдено его тело

«

"Я дала показания в отделении полиции района Арнавуткёй, показала фотографии, во что был одет Николай в день соревнований. Я на 99% уверена, что обнаружили тело именно Николая. На нем такой же гидрокостюм - черный с розовой каемкой, такое же телосложение. На 100% не могу быть уверена без результатов ДНК-теста", - рассказала Караман.