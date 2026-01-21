https://ria.ru/20260121/avstraliya-2069346436.html
Американка Йович вышла в третий круг Australian Open
Американка Ива Йович пробилась в третий раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
