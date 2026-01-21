Рейтинг@Mail.ru
Американка Йович вышла в третий круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
16:19 21.01.2026 (обновлено: 16:59 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/avstraliya-2069346436.html
Американка Йович вышла в третий круг Australian Open
Американка Йович вышла в третий круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Американка Йович вышла в третий круг Australian Open
Американка Ива Йович пробилась в третий раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T16:19:00+03:00
2026-01-21T16:59:00+03:00
теннис
спорт
австралия
мельбурн
australian open
присцилла хон
жасмин паолини
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069347969_0:343:1080:951_1920x0_80_0_0_59b81e4a373d38b12049563eab4dcada.jpg
https://ria.ru/20260121/bublik-2069300780.html
австралия
мельбурн
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069347969_0:242:1080:1052_1920x0_80_0_0_86512f1cd61acfffb4b007492985f51c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, австралия, мельбурн, australian open, присцилла хон, жасмин паолини
Теннис, Спорт, Австралия, Мельбурн, Australian Open, Присцилла Хон, Жасмин Паолини
Американка Йович вышла в третий круг Australian Open

Американка Йович обыграла австралийку Хон и вышла в третий круг Australian Open

© Фото : соцсети Ивы ЙовичИва Йович
Ива Йович - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : соцсети Ивы Йович
Ива Йович. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Американка Ива Йович пробилась в третий раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
В матче второго круга Йович (28-й номер посева) обыграла представительницу Австралии Присциллу Хон со счетом 6:1, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 12 минут.
В третьем раунде Australian Open 18-летняя Йович сыграет против седьмой ракетки турнира Жасмин Паолини.
Казахстанский теннисист Александр Бублик - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Бублик впервые в карьере вышел в третий круг Australian Open
Вчера, 13:49
 
ТеннисСпортАвстралияМельбурнAustralian OpenПрисцилла ХонЖасмин Паолини
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Дакворт
    Я. Синнер
    142
    666
  • Теннис
    Завершен
    Е. Рыбакина
    В. Грачева
    76
    52
  • Хоккей
    22.01 17:00
    Металлург Мг
    Сибирь
  • Хоккей
    22.01 17:00
    Автомобилист
    Авангард
  • Хоккей
    22.01 19:30
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
  • Хоккей
    22.01 19:30
    СКА
    Спартак Москва
  • Хоккей
    22.01 19:30
    ЦСКА
    Барыс
  • Футбол
    22.01 20:45
    ПАОК
    Бетис
  • Футбол
    22.01 20:45
    Бранн
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    22.01 20:45
    Фенербахче
    Астон Вилла
  • Футбол
    22.01 20:45
    Фейенорд
    Штурм
  • Футбол
    22.01 20:45
    Фрайбург
    Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
    22.01 20:45
    Янг Бойз
    Лион
  • Футбол
    22.01 20:45
    Болонья
    Селтик
  • Футбол
    22.01 20:45
    Виктория Пльзень
    Порту
  • Футбол
    22.01 23:00
    Ференцварош
    Панатинаикос
  • Футбол
    22.01 23:00
    Рома
    Штутгарт
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала