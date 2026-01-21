https://ria.ru/20260121/audi-2069188519.html
"Ауди" показала ливрею болида для дебютного сезона "Формулы-1"
"Ауди" показала ливрею болида для дебютного сезона "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
"Ауди" показала ливрею болида для дебютного сезона "Формулы-1"
Команда "Ауди" представила гоночную ливрею, которая будет использоваться на болидах в сезоне-2026 чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T00:23:00+03:00
2026-01-21T00:23:00+03:00
2026-01-21T00:23:00+03:00
формула-1
спорт
нико хюлькенберг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069188370_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f70d6f2ec360ef915c69936218456402.jpg
https://ria.ru/20260116/red-bull-2068239012.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069188370_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_03516c92e53729080667f6820533f12e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, нико хюлькенберг
Формула-1, Спорт, Нико Хюлькенберг
"Ауди" показала ливрею болида для дебютного сезона "Формулы-1"
Команда "Ауди" представила ливрею болида для дебютного сезона "Формулы-1"