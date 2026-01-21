Рейтинг@Mail.ru
"Ауди" показала ливрею болида для дебютного сезона "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
00:23 21.01.2026
"Ауди" показала ливрею болида для дебютного сезона "Формулы-1"
"Ауди" показала ливрею болида для дебютного сезона "Формулы-1"
спорт, нико хюлькенберг
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Команда "Ауди" представила гоночную ливрею, которая будет использоваться на болидах в сезоне-2026 чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Презентация ливреи прошла в Берлине во вторник. Основной дизайн болида R26 выполнен серебристой краской, а также дополнен черными и красными деталями.
"Ауди" дебютирует в "Формуле-1" в 2026 году в качестве заводской команды, созданной на базе "Заубер". Основными пилотами станут немец Нико Хюлькенберг и бразилец Габриэль Бортолето.
Новый сезон "Формулы-1" стартует в Австралии, первый этап пройдет 6-8 марта.
Болид Ред Булл на сезон Формулы-1 2026 года - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Ред Булл" показал ливрею болида на новый сезон "Формулы-1"
16 января, 09:29
 
