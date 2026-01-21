Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал альпинистов, застрявших на горе в Антарктиде, опытными
11:30 21.01.2026 (обновлено: 11:44 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/antarktida-2069266663.html
Эксперт назвал альпинистов, застрявших на горе в Антарктиде, опытными
2026-01-21T11:30:00+03:00
2026-01-21T11:44:00+03:00
антарктида
спорт
https://ria.ru/20260121/pyatnitsin-2069239128.html
антарктида
Эксперт назвал альпинистов, застрявших на горе в Антарктиде, опытными

В Федерации альпинистов назвали застрявших на горе в Антарктиде россиян опытными

Антарктида. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 21 янв – РИА Новости. Российские альпинисты, застрявшие на горе Сидли в Антарктиде из-за непогоды, являются опытными спортсменами и хорошо подготовлены, сообщил РИА Новости представитель Федерации альпинистов России.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил со ссылкой на источник, что сильная вьюга на высоте 1500 метров шестой день не дает двинуться с места 12 альпинистам во главе с гидами Артемом Ростовцевым и Александром Дорожуковым. Гора Сидли в Антарктиде представляет собой потухший вулкан высотой 4285 метров. По ночам температура там опускается до минус 42 градусов.
"Это же группа Саши Абрамова, клуб "Семь вершин". Это сильные альпинисты, то есть они достаточно опытные, подготовленные", - сказал представитель федерации.
"Бывает и хуже": Пятницин высказался о застрявших в Антарктиде альпинистах
