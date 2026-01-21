Эксперт назвал альпинистов, застрявших на горе в Антарктиде, опытными

ВОЛГОГРАД, 21 янв – РИА Новости. Российские альпинисты, застрявшие на горе Сидли в Антарктиде из-за непогоды, являются опытными спортсменами и хорошо подготовлены, сообщил РИА Новости представитель Федерации альпинистов России.

"Это же группа Саши Абрамова, клуб "Семь вершин". Это сильные альпинисты, то есть они достаточно опытные, подготовленные", - сказал представитель федерации.