Эксперт назвал альпинистов, застрявших на горе в Антарктиде, опытными
Эксперт назвал альпинистов, застрявших на горе в Антарктиде, опытными - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Эксперт назвал альпинистов, застрявших на горе в Антарктиде, опытными
21.01.2026
2026-01-21T11:30:00+03:00
2026-01-21T11:30:00+03:00
2026-01-21T11:44:00+03:00
Эксперт назвал альпинистов, застрявших на горе в Антарктиде, опытными
В Федерации альпинистов назвали застрявших на горе в Антарктиде россиян опытными
ВОЛГОГРАД, 21 янв – РИА Новости. Российские альпинисты, застрявшие на горе Сидли в Антарктиде из-за непогоды, являются опытными спортсменами и хорошо подготовлены, сообщил РИА Новости представитель Федерации альпинистов России.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил со ссылкой на источник, что сильная вьюга на высоте 1500 метров шестой день не дает двинуться с места 12 альпинистам во главе с гидами Артемом Ростовцевым и Александром Дорожуковым. Гора Сидли в Антарктиде
представляет собой потухший вулкан высотой 4285 метров. По ночам температура там опускается до минус 42 градусов.
"Это же группа Саши Абрамова, клуб "Семь вершин". Это сильные альпинисты, то есть они достаточно опытные, подготовленные", - сказал представитель федерации.