Эксперт: альпинистам, застрявшим в Антарктиде, нужно полагаться на себя

"Восхождение в непогоду, особенно когда вьюга и низкие температуры, можно сравнить с восхождением на высоту 8 тысяч метров. Хотя там высота 4 тысячи метров, но там тоже сильная разрежённость воздуха на 4 тысячах, ну, как на шести, скажем. И когда люди отправляются на "восьмитысячник", в принципе, им помощи ждать неоткуда. Они должны полагаться сами на себя. Ждать, чтобы улучшилась погода, и они могли сами самостоятельно спуститься вниз", - сказал РИА Новости представитель федерации.