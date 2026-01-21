https://ria.ru/20260121/antarktida-2069255883.html
Эксперт: альпинистам, застрявшим в Антарктиде, нужно полагаться на себя
ВОЛГОГРАД, 21 янв – РИА Новости. Группе российских альпинистов, застрявших на горе Сидли в Антарктиде из-за непогоды, нужно рассчитывать только на себя, заявил РИА Новости представитель Федерации альпинистов России.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил со ссылкой на источник, что сильная вьюга на высоте 1500 метров шестой день не дает двинуться с места 12 альпинистам во главе с гидами Артемом Ростовцевым и Александром Дорожуковым. Гора Сидли в Антарктиде
представляет собой потухший вулкан высотой 4285 метров. По ночам температура там опускается до минус 42 градусов.
"Восхождение в непогоду, особенно когда вьюга и низкие температуры, можно сравнить с восхождением на высоту 8 тысяч метров. Хотя там высота 4 тысячи метров, но там тоже сильная разрежённость воздуха на 4 тысячах, ну, как на шести, скажем. И когда люди отправляются на "восьмитысячник", в принципе, им помощи ждать неоткуда. Они должны полагаться сами на себя. Ждать, чтобы улучшилась погода, и они могли сами самостоятельно спуститься вниз", - сказал РИА Новости представитель федерации.