https://ria.ru/20260121/andreeva-2069295102.html
Андреева стала самым молодым атлетом с тремя выходами в круг AO
Андреева стала самым молодым атлетом с тремя выходами в круг AO - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Андреева стала самым молодым атлетом с тремя выходами в круг AO
Первая ракетка России Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой с 2007 года, три сезона подряд выходящей в третий круг Открытого чемпионата Австралии. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T13:27:00+03:00
2026-01-21T13:27:00+03:00
2026-01-21T13:27:00+03:00
теннис
спорт
россия
австралия
мирра андреева
мария саккари
мельбурн
донна векич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922253136_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_dbbfbba8ac898b1f44c9aa011ed4a5ec.jpg
https://ria.ru/20260121/medvedev-2069229569.html
россия
австралия
мельбурн
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922253136_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_21e5b70311943b4d56c7a3dd04c6e024.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, австралия, мирра андреева, мария саккари, мельбурн, донна векич, australian open
Теннис, Спорт, Россия, Австралия, Мирра Андреева, Мария Саккари, Мельбурн, Донна Векич, Australian Open
Андреева стала самым молодым атлетом с тремя выходами в круг AO
Андреева стала самым молодым атлетом с тремя выходами в 3-й круг Australian Open