Рейтинг@Mail.ru
Андреева стала самым молодым атлетом с тремя выходами в круг AO - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
13:27 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/andreeva-2069295102.html
Андреева стала самым молодым атлетом с тремя выходами в круг AO
Андреева стала самым молодым атлетом с тремя выходами в круг AO - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Андреева стала самым молодым атлетом с тремя выходами в круг AO
Первая ракетка России Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой с 2007 года, три сезона подряд выходящей в третий круг Открытого чемпионата Австралии. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T13:27:00+03:00
2026-01-21T13:27:00+03:00
теннис
спорт
россия
австралия
мирра андреева
мария саккари
мельбурн
донна векич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922253136_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_dbbfbba8ac898b1f44c9aa011ed4a5ec.jpg
https://ria.ru/20260121/medvedev-2069229569.html
россия
австралия
мельбурн
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922253136_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_21e5b70311943b4d56c7a3dd04c6e024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, австралия, мирра андреева, мария саккари, мельбурн, донна векич, australian open
Теннис, Спорт, Россия, Австралия, Мирра Андреева, Мария Саккари, Мельбурн, Донна Векич, Australian Open
Андреева стала самым молодым атлетом с тремя выходами в круг AO

Андреева стала самым молодым атлетом с тремя выходами в 3-й круг Australian Open

© Фото : Соцсети спортсменкиМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : Соцсети спортсменки
Мирра Андреева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой с 2007 года, три сезона подряд выходящей в третий круг Открытого чемпионата Австралии.
18-летняя Андреева в среду обыграла гречанку Марию Саккари в матче второго круга со счетом 6:0, 6:4. Россиянка стала самой молодой теннисисткой, три сезона подряд доходившей до третьего круга одиночного разряда Australian Open, с 2007 года. Тогда такой серии добилась чешка Николь Вайдишова.
Турниры Большого шлема
Australian Open WTA
21 января 2026 • начало в 11:10
Завершен
Мария Саккари
0 : 20:64:6
Мирра Андреева
Календарь Турнирная таблица История встреч
В предыдущем раунде Андреева обыграла хорватку Донну Векич - 4:6, 6:3, 6:0. Россиянка стала самой молодой теннисисткой с 2000 года, выигравшей два сета подряд со счетом 6:0 в женском одиночном разряде Australian Open, — со времен ее соотечественницы Анны Курниковой.
В третьем круге Australian Open соперницей Андреевой станет румынка Елена-Габриэла Русе. Лучший результат россиянки в Мельбурне - выход в четвертый раунд в двух предыдущих сезонах.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Медведев оценил свою игру на Australian Open
09:40
 
ТеннисСпортРоссияАвстралияМирра АндрееваМария СаккариМельбурнДонна ВекичAustralian Open
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    21.01 23:00
    Марсель
    Ливерпуль
  • Футбол
    21.01 23:00
    Славия Прага
    Барселона
  • Футбол
    21.01 23:00
    Бавария
    Юнион Сент-Жиллуаз
  • Футбол
    21.01 23:00
    Челси
    Пафос
  • Футбол
    21.01 23:00
    Ювентус
    Бенфика
  • Хоккей
    21.01 19:00
    Локомотив
    Динамо Минск
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Ак Барс
    1
    4
  • Хоккей
    21.01 19:30
    Нефтехимик
    Динамо Москва
  • Хоккей
    21.01 19:30
    Сочи
    Северсталь
  • Футбол
    22.01 23:00
    Рома
    Штутгарт
  • Футбол
    22.01 20:45
    ПАОК
    Бетис
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала