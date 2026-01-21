https://ria.ru/20260121/alpinizm-2069218593.html
Российские альпинисты из-за вьюги застряли в Антарктиде, пишут СМИ
Группа российских альпинистов оказалась заблокирована на вулкане Сидли в Антарктиде, сообщает Telegram-канал SHOT. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
