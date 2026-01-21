Рейтинг@Mail.ru
Российские альпинисты из-за вьюги застряли в Антарктиде, пишут СМИ
08:35 21.01.2026 (обновлено: 09:57 21.01.2026)
Российские альпинисты из-за вьюги застряли в Антарктиде, пишут СМИ
Российские альпинисты из-за вьюги застряли в Антарктиде, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Российские альпинисты из-за вьюги застряли в Антарктиде, пишут СМИ
Группа российских альпинистов оказалась заблокирована на вулкане Сидли в Антарктиде, сообщает Telegram-канал SHOT. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026
антарктида, спорт
Антарктида, Спорт
Российские альпинисты из-за вьюги застряли в Антарктиде, пишут СМИ

SHOT: российские альпинисты застряли в Антарктиде из-за вьюги

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Группа российских альпинистов оказалась заблокирована на вулкане Сидли в Антарктиде, сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным источника, сильная вьюга на высоте 1500 метров уже шестой день не дает двинуться с места 12 российским альпинистам во главе с гидами Артемом Ростовцевым и Александром Дорожуковым.
Гора Сидли в Антарктиде представляет собой потухший вулкан высотой 4285 метров. По ночам температура там опускается до минус 42 градусов.
Сход лавины в горах - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
В Словении в Альпах погиб хорватский альпинист
5 октября 2025, 22:32
 
Антарктида
 
