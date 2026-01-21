https://ria.ru/20260121/alpinisty-2069265397.html
В турклубе рассказали о состоянии поднимавшихся на гору в Антарктиде
Альпинисты из РФ, поднимавшиеся на гору Сидли в Антарктиде, чувствуют себя хорошо, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в турклубе "7 вершин". РИА Новости Спорт, 21.01.2026
антарктида, россия
В турклубе рассказали о состоянии поднимавшихся на гору в Антарктиде
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Альпинисты из РФ, поднимавшиеся на гору Сидли в Антарктиде, чувствуют себя хорошо, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в турклубе "7 вершин".
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что, по данным источника, сильная вьюга на высоте 1500 метров шестой день не дает двинуться с места 12 альпинистам во главе с гидами Артемом Ростовцевым и Александром Дорожуковым. Гора Сидли в Антарктиде представляет из себя потухший вулкан высотой 4285 метров. По ночам температура там опускается до минус 42 градусов.
"Да нет никаких пострадавших, все хорошо... Сходили, спустились", - рассказали в турклубе.
Как сообщали в группе турклуба ВКонтакте, несмотря на непогоду, команда отработала маршрут и успешно поднялась на вершину горы Сидли.