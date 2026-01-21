Рейтинг@Mail.ru
Алькарас вышел в третий круг Australian Open
Теннис
 
09:01 21.01.2026
Алькарас вышел в третий круг Australian Open
Алькарас вышел в третий круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Алькарас вышел в третий круг Australian Open
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Алькарас вышел в третий круг Australian Open

Первая ракетка мира Алькарас вышел в третий круг Australian Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас
Испанский теннисист Карлос Алькарас - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : Соцсети US Open
Испанский теннисист Карлос Алькарас. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
В матче второго раунда посеянный под первым номером Алькарас обыграл немца Янника Ханфмана со счетом 7:6 (7:4), 6:3, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 44 минуты.
Следующим соперником Алькараса на первом в сезоне турнире Большого шлема станет победитель матча между представляющим США Майклом Чжэнем и французом Корентеном Муте (32-й номер посева).
