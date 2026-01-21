https://ria.ru/20260121/alkaras-2069221143.html
Алькарас вышел в третий круг Australian Open
Алькарас вышел в третий круг Australian Open
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Алькарас вышел в третий круг Australian Open
