Рейтинг@Mail.ru
Гол Роналду принес "Аль-Насру" победу в матче чемпионата Саудовской Аравии - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:59 21.01.2026 (обновлено: 00:15 22.01.2026)
https://ria.ru/20260121/al-nasr-2069442791.html
Гол Роналду принес "Аль-Насру" победу в матче чемпионата Саудовской Аравии
Гол Роналду принес "Аль-Насру" победу в матче чемпионата Саудовской Аравии - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Гол Роналду принес "Аль-Насру" победу в матче чемпионата Саудовской Аравии
"Аль-Наср" обыграл "Дамак" в выездном матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-21T22:59:00+03:00
2026-01-22T00:15:00+03:00
футбол
криштиану роналду
аль-наср
дамак
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003262217_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_c644f77e2c4020ae0ec52babfcce1591.jpg
https://ria.ru/20250526/ronaldu-2019227782.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003262217_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_197044cfc58291795c112f19aac3018b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
криштиану роналду, аль-наср, дамак, спорт
Футбол, Криштиану Роналду, Аль-Наср, Дамак, Спорт
Гол Роналду принес "Аль-Насру" победу в матче чемпионата Саудовской Аравии

«Аль-Наср» обыграл «Дамак» со счетом 2:1 в матче чемпионата Саудовской Аравии

© Соцсети футболистаКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Соцсети футболиста
Криштиану Роналду. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. "Аль-Наср" обыграл "Дамак" в выездном матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча в Абхе завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых голы забили Абдулрахман Гариб (5-я минута) и Криштиану Роналду (50). В составе проигравших отличился Джамал Харкасс (68).
Роналду с 16 голами возглавляет таблицу бомбардиров чемпионата.
"Аль-Наср" набрал 37 очков и идет вторым в турнирной таблице. "Дамак" (11 очков) располагается на 15-й строчке.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии
26 мая 2025, 23:25
 
ФутболКриштиану РоналдуАль-НасрДамакСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Дакворт
    Я. Синнер
    142
    666
  • Теннис
    Завершен
    Е. Рыбакина
    В. Грачева
    76
    52
  • Хоккей
    22.01 17:00
    Металлург Мг
    Сибирь
  • Хоккей
    22.01 17:00
    Автомобилист
    Авангард
  • Хоккей
    22.01 19:30
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
  • Хоккей
    22.01 19:30
    СКА
    Спартак Москва
  • Хоккей
    22.01 19:30
    ЦСКА
    Барыс
  • Футбол
    22.01 20:45
    ПАОК
    Бетис
  • Футбол
    22.01 20:45
    Бранн
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    22.01 20:45
    Фенербахче
    Астон Вилла
  • Футбол
    22.01 20:45
    Фейенорд
    Штурм
  • Футбол
    22.01 20:45
    Фрайбург
    Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
    22.01 20:45
    Янг Бойз
    Лион
  • Футбол
    22.01 20:45
    Болонья
    Селтик
  • Футбол
    22.01 20:45
    Виктория Пльзень
    Порту
  • Футбол
    22.01 23:00
    Ференцварош
    Панатинаикос
  • Футбол
    22.01 23:00
    Рома
    Штутгарт
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала