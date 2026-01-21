https://ria.ru/20260121/al-nasr-2069442791.html
Гол Роналду принес "Аль-Насру" победу в матче чемпионата Саудовской Аравии
"Аль-Наср" обыграл "Дамак" в выездном матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
«Аль-Наср» обыграл «Дамак» со счетом 2:1 в матче чемпионата Саудовской Аравии