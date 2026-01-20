Рейтинг@Mail.ru
Баскетбольный "Зенит" уволил главного тренера
Баскетбол
 
12:26 20.01.2026
Баскетбольный "Зенит" уволил главного тренера
Словенец Александер Секулич отстранен от исполнения обязанностей главного тренера петербургского "Зенита", сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба... РИА Новости Спорт, 20.01.2026
баскетбол
спорт
единая лига втб
Новости
единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Единая Лига ВТБ
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Словенец Александер Секулич отстранен от исполнения обязанностей главного тренера петербургского "Зенита", сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.
Решение об увольнении Секулича принял совет директоров "Зенита". Временно исполнять обязанности главного тренера будет Максим Учайкин. Он будет готовить команду к матчу 22-го тура регулярного чемпионата против МБА-МАИ, который состоится в среду в Москве.
"Зенит" в воскресенье уступил краснодарскому "Локомотиву-Кубани" (85:95), потерпев второе поражение подряд. Петербургский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги, одержав 13 побед в 21 матче.
Секуличу 47 лет. Словенский специалист возглавил петербургскую команду в июне 2025 года. До этого он работал в краснодарском клубе "Локомотив-Кубань", с которым в сезоне-2022/23 завоевал серебряные медали чемпионата Единой лиги ВТБ.
Джален Рэйнольдс - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
УНИКС обыграл МБА-МАИ и продлил серию побед в Единой лиге ВТБ
18 января, 20:14
 
Баскетбол
 
Матч-центр
 
