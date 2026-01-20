https://ria.ru/20260120/zenit-2068997699.html
Баскетбольный "Зенит" уволил главного тренера
Баскетбольный "Зенит" уволил главного тренера - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Баскетбольный "Зенит" уволил главного тренера
Словенец Александер Секулич отстранен от исполнения обязанностей главного тренера петербургского "Зенита", сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба
Баскетбольный "Зенит" уволил главного тренера
Секулич уволен с поста главного тренера баскетбольного "Зенита"
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Словенец Александер Секулич отстранен от исполнения обязанностей главного тренера петербургского "Зенита", сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.
Решение об увольнении Секулича принял совет директоров "Зенита
". Временно исполнять обязанности главного тренера будет Максим Учайкин. Он будет готовить команду к матчу 22-го тура регулярного чемпионата против МБА-МАИ, который состоится в среду в Москве.
"Зенит" в воскресенье уступил краснодарскому "Локомотиву-Кубани" (85:95), потерпев второе поражение подряд. Петербургский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги, одержав 13 побед в 21 матче.
Секуличу 47 лет. Словенский специалист возглавил петербургскую команду в июне 2025 года. До этого он работал в краснодарском клубе "Локомотив-Кубань", с которым в сезоне-2022/23 завоевал серебряные медали чемпионата Единой лиги ВТБ
