Стала известна причина смерти ультрамарафонца Константина Горохова

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Ультрамарафонец, участник рейтинга сильнейших марафонцев планеты, житель Калужской области 76-летний Константин Горохов скончался от остановки сердца, сообщил РИА Новости его племянник Владислав.
Ранее во вторник министерство спорта региона сообщило о кончине 76-летнего ультрамарафонца Константина Горохова.
"Сердце. Подробностей я не знаю… Ни на что не жаловался, каждый день тренировался", - рассказал Владислав в ответ на вопрос о причине смерти спортсмена.
По данным регионального минспорта, Константин Сергеевич Горохов родился в селе Доброе Суворовского района. С детства увлекался спортом, но настоящее удовольствие получал от бега. В беговом сообществе Горохов провел полвека, прошел от дилетанта-любителя до профессионала, выполнял нормативы мастера спорта по ветеранам. В свои 76 лет набегал 200 тысяч километров или, как отмечают в минспорта, "обежал вокруг Земли 5 раз". На его счету около 520 классических марафонов, более 1700 сверхмарафонов. Он установил рекорд в трехсуточном беге: в Череповце за 72 часа пробежал 303 километра 420 метров. Кроме того, Горохов значится в международном рейтинге сильнейших марафонцев планеты, отмечают в министерстве.