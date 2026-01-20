Рейтинг@Mail.ru
Трусова рассказала, что Тутберидзе удивилась ее решению вернуться в спорт
Фигурное катание
 
18:52 20.01.2026
Трусова рассказала, что Тутберидзе удивилась ее решению вернуться в спорт
Трусова рассказала, что Тутберидзе удивилась ее решению вернуться в спорт - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Трусова рассказала, что Тутберидзе удивилась ее решению вернуться в спорт
Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что российский тренер Этери Тутберидзе была удивлена ее... РИА Новости Спорт, 20.01.2026
фигурное катание
спорт
этери тутберидзе
александра игнатова (трусова)
макар игнатов
евгений плющенко
https://ria.ru/20260119/trusova-2068874909.html
Трусова рассказала, что Тутберидзе удивилась ее решению вернуться в спорт

Трусова рассказала, что Тутберидзе удивилась решению вернуться к соревнованиям

© РИА Новости / Александр Вильф
Александра Трусова и Этери Тутберидзе
Александра Трусова и Этери Тутберидзе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Александра Трусова и Этери Тутберидзе. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что российский тренер Этери Тутберидзе была удивлена ее решением вернуться в спорт после рождения ребенка.
В начале августа 2025 года у Трусовой и ее мужа фигуриста Макара Игнатова родился сын Михаил. Спустя несколько месяцев фигуристка стала исполнять тройные прыжки на шоу Евгения Плющенко.
"Когда решила, что точно возвращаюсь, пришла, поговорила с Этери Георгиевной (Тутберидзе), она поддержала. В беременность она тоже говорила: "Ты сможешь вернуться, не проблема". Но удивлена была, что я хочу попробовать. И она, и Сергей Викторович (Дудаков) сказали: мы тебя поддержим, приходи на любой лед, занимайся на льду, в зале. Все про травмы, про здоровье спрашивают: вроде бы нормально. Будем надеяться, что так и будет", - сказала Трусова на видео, опубликованном на ее странице в соцсети "ВКонтакте".
Трусова не участвовала в соревнованиях с сезона-2022/23. Ранее источник сообщил РИА Новости, что фигуристка намерена вернуться в спорт и провести весь следующий олимпийский цикл.
Александра Трусова и Этери Тутберидзе - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трусова вернулась в фигурное катание: что запланировала чемпионка
19 января, 18:45
19 января, 18:45
 
Фигурное катаниеСпортЭтери ТутберидзеАлександра Игнатова (Трусова)Макар ИгнатовЕвгений Плющенко
 
Версия 2023.1 Beta
