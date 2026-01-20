Трусова рассказала, что Тутберидзе удивилась ее решению вернуться в спорт

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что российский тренер Этери Тутберидзе была удивлена ее решением вернуться в спорт после рождения ребенка.
В начале августа 2025 года у Трусовой и ее мужа фигуриста Макара Игнатова родился сын Михаил. Спустя несколько месяцев фигуристка стала исполнять тройные прыжки на шоу Евгения Плющенко.
"Когда решила, что точно возвращаюсь, пришла, поговорила с Этери Георгиевной (Тутберидзе), она поддержала. В беременность она тоже говорила: "Ты сможешь вернуться, не проблема". Но удивлена была, что я хочу попробовать. И она, и Сергей Викторович (Дудаков) сказали: мы тебя поддержим, приходи на любой лед, занимайся на льду, в зале. Все про травмы, про здоровье спрашивают: вроде бы нормально. Будем надеяться, что так и будет", - сказала Трусова на видео, опубликованном на ее странице в соцсети "ВКонтакте".
Трусова не участвовала в соревнованиях с сезона-2022/23. Ранее источник сообщил РИА Новости, что фигуристка намерена вернуться в спорт и провести весь следующий олимпийский цикл.