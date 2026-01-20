Трусова рассказала, что Тутберидзе удивилась ее решению вернуться в спорт

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что российский тренер Этери Тутберидзе была удивлена ее решением вернуться в спорт после рождения ребенка.