"Всю беременность думала - Плющенко или Тутберидзе?": исповедь Трусовой

Александра Игнатова (Трусова) возвращается к соревнованиям под руководством Этери Тутберидзе. РИА Новости Спорт передает подробности откровенного монолога серебряного призера Олимпиады в Пекине о том, как ее не допустили на чемпионат России, почему она рассчитывает на прорыв после завершения грудного вскармливания и в чем была сложность выбора между Тутберидзе и Евгением Плющенко.

На чемпионате России выступить не позволили

В первую очередь фигуристка во влоге на своем YouTube-канале постаралась внести ясность о своем статусе действующей спортсменки:

« "Чтобы вернуться, надо закончить, а я этого не делала. Именно поэтому никогда не объявляла о завершении карьеры. Сколько я ни выступала, никогда не было такой мысли: все, я больше не буду никогда выступать. Ну только после Олимпиады, но это не считается, там было на эмоциях".

Первое время после Олимпиады-2022 Трусову мучили проблемы со здоровьем, не позволяющие тренироваться в полную силу. Тем не менее она собиралась принять участие в чемпионате России, но получила неожиданный ответ:

"Были разные травмы: вначале со спиной, потом с бедром. Я хотела выступить на чемпионате России - 2024, который проводится в конце 2023 года. Я готовилась, поставила программы, но мне сказали, что выступить я не могу, потому что отбор не проходила.

Потом прошло время, я вышла на сборы, тогда я сказала Евгению Викторовичу, что если восстановлю четверной лутц, то хочу приехать на прокаты. Я это сделала, мы спросили федерацию, можно ли, и они разрешили. Дальше я знала, что не хочу входить в сезон. Во-первых, потому что нет международных стартов и бессмысленно для меня уже кататься. Что касается Олимпийских игр, то было все непонятно - можно или нельзя, если можно, то поедет один человек, а я не думала, что войду в такую форму, что буду лучшей в России".

Александра рассказала, как с легкостью приняла решение взять таймаут на беременность и рождение ребенка. Для многих болельщиков было не секретом, что с самых ранних лет она мечтала о семье и детях, и это желание органично сосуществовало с планами покорения мира посредством четверных прыжков:

« "Мишенька - моя мечта с 16 лет, поэтому я решила, что сначала я рожу, а потом вернусь. Форма нормальная с учетом того, что я кормлю. Многие врачи говорят, что тяжело входить в форму, когда кормишь. Искренне надеюсь, что, как только перестану, у меня форма взлетит. На самом деле все нормально. Недавно разговаривали с Макаром, и он сказал: вообще не помню, когда ты последний раз падала. Если ошибаюсь, то это, скорее, "бабочка" или выезд в тройку. Думаю, это потому что мне стало иногда страшно. Все каскады 3-3 прыгаю, даже было 3-3-3. Четверные пока не прыгаю, но сейчас только закончились шоу".

"Жаль, нельзя записать их двоих"

На решение вернуться к соревнованиям повлиял муж Саши Макар Игнатов . Он убедил ее, что если она не попробует, потом будет жалеть об упущенных возможностях. А дальше дело было вроде бы за простым, но ответственным выбором - с кем именно возвращаться.

"Когда решила, что точно попробую, стоял вопрос: с Евгением Викторовичем или Этери Георгиевной. С ними обоими я в хороших отношениях и мне комфортно с обоими. Было сложно. Честно говоря, думала всю беременность, кого же я выберу. Жалко, нельзя записать их двоих. Очень грустно.

Решила, что все-таки с Этери Георгиевной, потому что за всю карьеру больше всего лет тренировалась у нее. Мне с ней комфортнее именно заниматься, выступать. Когда выходишь с ней на старт, как будто бы всегда под защитой, у тебя есть щит. Больше ни с кем у меня, наверное, так не было", - поделилась Трусова.

Несмотря на ее обидный, должно быть, выбор для Плющенко , Саша нашла для него теплые слова благодарности:

« "Евгений Викторович очень сильно повлиял на мое серьезное возвращение в спорт. Первый раз он поддержал меня на шоу в Китае, тогда был первый разговор после того, как я ушла. После шоу он начал со мной разговаривать: "Можно было бы еще вернуться". Это было в 2023 году, как раз после этого мы думали выступить на чемпионате России. Дальше, когда были прокаты, мы тренировались, и он говорил, что можно возвращаться. После прокатов я уже чисто катала короткую программу в один день и катала чисто произвольную программу с четверным лутцем. Он тогда кричал, что надо возвращаться".

Сроки возвращения скорректировала долгожданная беременность:

"Потом была беременность. Никто не знал, как я буду выглядеть после того, как рожу. Все переживали, но, когда я собрала все тройные, он (Плющенко - прим.) опять начал говорить, что надо возвращаться, что я очень быстро прихожу в форму и есть потенциал. Можно сказать, что есть потенциал, когда тебе двадцать один?" - смеется Саша.

Предстоял только финальный разговор с Тутберидзе . И Саша услышала от нее именно те слова, какие хотела:

"Когда я решила, что точно возвращаюсь, пришла, поговорила с Этери Георгиевной, она меня поддержала. В беременность она тоже говорила: "Ты сможешь вернуться, не проблема". Но удивлена была, что я хочу попробовать".

Муж дороже карьеры

Отдельное место во влоге занимает важная рефлексия Саши по поводу того, как изменились ее взгляды на жизнь и тренировки с появлением сына. Когда родился Миша, его интересы естественным образом встали на первое место, хотя молодая мама всячески старается продолжать свою самореализацию:

"До того, как Миша родился, все было намного проще. Думала: "Будет ребенок, ничего страшного. Или с бабушкой останется, или с няней". Но, когда он родился, все поменялось. Я поняла, что каждый отрезок времени, который я провожу не с ним, дается тяжело. Мне кажется, что ему из-за этого еще тяжелей. Вопрос тут не в силах, они находятся всегда. Даже когда я очень сильно устала, не спала, выступала по два шоу в день, прихожу к Мише, и силы откуда-то берутся. Я с ним готова играть, заниматься.

Мне однозначно будет сложнее, будет меньше времени на все: и на тренировки, и на Мишу. Но, надеюсь, все получится совмещать".

© Фото : Соцсети Александры Трусовой Макар Игнатов и Александра Трусова (Игнатова) с сыном Михаилом © Фото : Соцсети Александры Трусовой Макар Игнатов и Александра Трусова (Игнатова) с сыном Михаилом

Словно отвечая злым языкам, которые упрекают Сашу в легкомыслии и готовности пожертвовать семьей ради своей спортивной мечты, она еще раз обозначила свои приоритеты:

« "Было интервью, где я сказала, что я бы бросила спорт ради Макара и семьи, - так было всегда, это не новость. То, что люди придумали мне какой-то образ, - это они сами придумали. Для меня всегда семья была важнее, чем спорт. Сейчас в особенности. Даже с учетом того, что я хочу вернуться, исполнить мечту - не будем называть какую, - для меня важнее Макар и Миша".

Что ж, остается только пожелать Саше успешного возвращения и легкого набора формы, а заодно поблагодарить за поддержку ее тренеров и близких. Очевидно, что без участливого внимания Плющенко, активного согласия Тутберидзе, всесторонней помощи мамы и постоянной поддержки мужа это все было бы невозможным.