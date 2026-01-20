https://ria.ru/20260120/trusova-2069135790.html
Трусова заявила, что семья всегда была важнее спорта
Трусова заявила, что семья всегда была важнее спорта
Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) заявила, что семья всегда была для нее важнее спортивной карьеры. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) заявила, что семья всегда была для нее важнее спортивной карьеры.
Трусова не участвовала в соревнованиях с сезона-2022/23. В начале августа 2025 года в семье Трусовой и ее мужа фигуриста Макара Игнатова
родился сын Михаил.
"Еще важный момент. На интервью, где я сказала, что я бы бросила спорт ради Макара и семьи, - так было всегда. Это не новость. То, что люди сделали свой образ для меня, это они создали. Для меня всегда семья была важнее, чем спорт. Сейчас в особенности. Даже с учетом того, что я хочу вернуться, исполнить мечту - не будем называть какую, - для меня важнее Макар (муж) и Миша (сын). Так будет всегда. Не знаю, получится или нет, но вы все увидите", - заявила Трусова в видео, опубликованном на ее странице в соцсети "ВКонтакте".
Ранее РИА Новости сообщило, что 21-летняя фигуристка возвращается в спорт под руководством Этери Тутберидзе
. Спортсменка попала в заявку прыжкового чемпионата России, который пройдет с 31 января по 1 февраля в Москве
. Источник РИА Новости, близкий к ситуации, сообщил, что Трусова намерена вернуться в спорт и провести весь следующий олимпийский цикл, включая участие в Олимпиаде-2030.