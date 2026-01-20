Трусова заявила, что семья всегда была важнее спорта

"Еще важный момент. На интервью, где я сказала, что я бы бросила спорт ради Макара и семьи, - так было всегда. Это не новость. То, что люди сделали свой образ для меня, это они создали. Для меня всегда семья была важнее, чем спорт. Сейчас в особенности. Даже с учетом того, что я хочу вернуться, исполнить мечту - не будем называть какую, - для меня важнее Макар (муж) и Миша (сын). Так будет всегда. Не знаю, получится или нет, но вы все увидите", - заявила Трусова в видео, опубликованном на ее странице в соцсети "ВКонтакте".