Трусова заявила, что семья всегда была важнее спорта
19:01 20.01.2026
Трусова заявила, что семья всегда была важнее спорта
Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) заявила, что семья всегда была для нее важнее спортивной карьеры.
фигурное катание
спорт
александра игнатова (трусова)
макар игнатов
этери тутберидзе
фигурное катание
спорт, александра игнатова (трусова), макар игнатов, этери тутберидзе, фигурное катание
Фигурное катание, Спорт, Александра Игнатова (Трусова), Макар Игнатов, Этери Тутберидзе, фигурное катание
Макар Игнатов и Александра Трусова (Игнатова) с сыном Михаилом
Макар Игнатов и Александра Трусова (Игнатова) с сыном Михаилом
Соцсети Александры Трусовой
Макар Игнатов и Александра Трусова (Игнатова) с сыном Михаилом. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) заявила, что семья всегда была для нее важнее спортивной карьеры.
Трусова не участвовала в соревнованиях с сезона-2022/23. В начале августа 2025 года в семье Трусовой и ее мужа фигуриста Макара Игнатова родился сын Михаил.
"Еще важный момент. На интервью, где я сказала, что я бы бросила спорт ради Макара и семьи, - так было всегда. Это не новость. То, что люди сделали свой образ для меня, это они создали. Для меня всегда семья была важнее, чем спорт. Сейчас в особенности. Даже с учетом того, что я хочу вернуться, исполнить мечту - не будем называть какую, - для меня важнее Макар (муж) и Миша (сын). Так будет всегда. Не знаю, получится или нет, но вы все увидите", - заявила Трусова в видео, опубликованном на ее странице в соцсети "ВКонтакте".
Ранее РИА Новости сообщило, что 21-летняя фигуристка возвращается в спорт под руководством Этери Тутберидзе. Спортсменка попала в заявку прыжкового чемпионата России, который пройдет с 31 января по 1 февраля в Москве. Источник РИА Новости, близкий к ситуации, сообщил, что Трусова намерена вернуться в спорт и провести весь следующий олимпийский цикл, включая участие в Олимпиаде-2030.
Александра Трусова
Трусова: надеюсь, что форма взлетит, когда перестану кормить грудью
Фигурное катание Александра Игнатова (Трусова) Макар Игнатов Этери Тутберидзе
 
