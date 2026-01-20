Трусова заявила, что ее не допустили до чемпионата России в 2023 году

"Я и не заканчивала (карьеру). Сколько я не выступала, никогда не было такой мысли: все, я больше не буду никогда выступать. Только после Олимпиады, но это не считается, там было на эмоциях. Были разные травмы: в начале со спиной, потом с бедром. Я хотела выступить на чемпионате России - 2024, который проводился в конце 2023. Я готовилась, поставила программы, но мне сказали, что выступить я не могу, потому что отбор не проходила", - рассказала Трусова в видео, опубликованном на ее странице в соцсети "ВКонтакте".

"Потом прошло время, я вышла на сборы, тогда я сказала Евгению Викторовичу (Плющенко), что если восстановлю четверной лутц, то хочу приехать на прокаты. Я это сделала, мы спросили федерацию, можно ли, и они разрешили. Дальше я знала, что не хочу входить в сезон, потому что нет международных стартов и бессмысленно для меня уже кататься. Что касается олимпийских игр, то было все непонятно - можно или нельзя. Если можно, то поедет один человек, а я не думала, что войду в такую форму, что буду лучшей в России", - добавила спортсменка.