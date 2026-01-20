https://ria.ru/20260120/trusova-2069133008.html
Трусова заявила, что ее не допустили до чемпионата России в 2023 году
Трусова заявила, что ее не допустили до чемпионата России в 2023 году
Трусова заявила, что ее не допустили до чемпионата России в 2023 году
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) заявила
, что ее не допустили до чемпионата России, который прошел в декабре 2023 года.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что 21-летняя фигуристка возвращается в спорт под руководством Этери Тутберидзе
. Позднее во вторник спортсменка подтвердила эту информацию. Спортсменка попала в заявку прыжкового чемпионата России, который пройдет с 31 января по 1 февраля в Москве
.
"Я и не заканчивала (карьеру). Сколько я не выступала, никогда не было такой мысли: все, я больше не буду никогда выступать. Только после Олимпиады, но это не считается, там было на эмоциях. Были разные травмы: в начале со спиной, потом с бедром. Я хотела выступить на чемпионате России - 2024, который проводился в конце 2023. Я готовилась, поставила программы, но мне сказали, что выступить я не могу, потому что отбор не проходила", - рассказала Трусова в видео, опубликованном на ее странице в соцсети "ВКонтакте".
"Потом прошло время, я вышла на сборы, тогда я сказала Евгению Викторовичу (Плющенко), что если восстановлю четверной лутц, то хочу приехать на прокаты. Я это сделала, мы спросили федерацию, можно ли, и они разрешили. Дальше я знала, что не хочу входить в сезон, потому что нет международных стартов и бессмысленно для меня уже кататься. Что касается олимпийских игр, то было все непонятно - можно или нельзя. Если можно, то поедет один человек, а я не думала, что войду в такую форму, что буду лучшей в России", - добавила спортсменка.
Трусова не участвовала в соревнованиях с сезона-2022/23. В начале августа 2025 года в семье Трусовой и ее мужа фигуриста Макара Игнатова
родился сын Михаил.