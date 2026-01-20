Трусова заявила, что собирается восстановить тройной аксель

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что собирается восстановить тройной аксель.
Ранее РИА Новости сообщило, что 21-летняя фигуристка возвращается в спорт под руководством Этери Тутберидзе. Спортсменка попала в заявку прыжкового чемпионата России, который пройдет с 31 января по 1 февраля в Москве.
"Мы вроде все прыжки захватили. Мы же планируем тройной аксель?" - сказал тренер по фигурному катанию Сергей Дудаков в видео, опубликованном на странице Трусовой в соцсети "ВКонтакте".
"Конечно. Я подозреваю, что единственные четверные, которые я не смогу сделать, - сальхов и риттбергер", - ответила спортсменка.
Трусова не участвовала в соревнованиях с сезона-2022/23. В начале августа 2025 года в семье Трусовой и ее мужа фигуриста Макара Игнатова родился сын Михаил. Ранее источник РИА Новости, близкий к ситуации, сообщил, что Трусова намерена вернуться в спорт и провести весь следующий олимпийский цикл, включая участие в Олимпиаде-2030.