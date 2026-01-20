Трусова заявила, что собирается восстановить тройной аксель

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что собирается восстановить тройной аксель.

"Конечно. Я подозреваю, что единственные четверные, которые я не смогу сделать, - сальхов и риттбергер", - ответила спортсменка.