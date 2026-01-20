Трусова: надеюсь, что форма взлетит, когда перестану кормить грудью

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Игнатова (Трусова) выразила надежду на то, что ее спортивная форма резко улучшится после окончания периода грудного вскармливания.
В начале августа 2025 года у Трусовой и ее мужа фигуриста Макара Игнатова родился сын Михаил. Спустя несколько месяцев фигуристка стала исполнять тройные прыжки на шоу Евгения Плющенко.
«
"Мишенька - моя мечта с 16 лет, я хочу детей с этого возраста, поэтому я решила, что сначала рожу, а потом вернусь. Форма нормальная с учетом того, что я кормлю. Многие врачи говорят, что тяжело входить в форму, когда кормишь. Искренне надеюсь, что, как только перестану, форма взлетит. На самом деле все нормально. Недавно разговаривали с Макаром, и он сказал, что не помнит, когда я последний раз падала. Если ошибаюсь, то это скорее бабочка или выезд в тройку. Думаю, это потому что мне иногда страшно прыгать. Все 3-3 прыгаю, даже было 3-3-3. Четверные пока не прыгаю, но сейчас только закончились шоу", - сказала Трусова в своем блоге в соцсети "ВКонтакте".
Трусова не участвовала в соревнованиях с сезона-2022/23. Ранее источник сообщил РИА Новости, что Трусова намерена вернуться в спорт и провести весь следующий олимпийский цикл.