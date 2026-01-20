Рейтинг@Mail.ru
Трусова: надеюсь, что форма взлетит, когда перестану кормить грудью - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
18:49 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/trusova-2069131438.html
Трусова: надеюсь, что форма взлетит, когда перестану кормить грудью
Трусова: надеюсь, что форма взлетит, когда перестану кормить грудью - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Трусова: надеюсь, что форма взлетит, когда перестану кормить грудью
Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Игнатова (Трусова) выразила надежду на то, что ее спортивная форма резко улучшится после... РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T18:49:00+03:00
2026-01-20T18:49:00+03:00
фигурное катание
евгений плющенко
александра игнатова (трусова)
макар игнатов
этери тутберидзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007012965_0:374:1816:1396_1920x0_80_0_0_c7a5ac7d42f2ebcb922a8c79263f794b.png
https://ria.ru/20260119/trusova-2068874909.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007012965_0:108:1816:1470_1920x0_80_0_0_6da01f8743ddbfec596a596cd0d3f713.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
евгений плющенко, александра игнатова (трусова), макар игнатов, этери тутберидзе
Фигурное катание, Евгений Плющенко, Александра Игнатова (Трусова), Макар Игнатов, Этери Тутберидзе
Трусова: надеюсь, что форма взлетит, когда перестану кормить грудью

Фигуристка Трусова: надеюсь, что форма взлетит, когда перестану кормить грудью

© Getty Images / Из личного архива Александры ТрусовойАлександра Трусова
Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Getty Images / Из личного архива Александры Трусовой
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Игнатова (Трусова) выразила надежду на то, что ее спортивная форма резко улучшится после окончания периода грудного вскармливания.
В начале августа 2025 года у Трусовой и ее мужа фигуриста Макара Игнатова родился сын Михаил. Спустя несколько месяцев фигуристка стала исполнять тройные прыжки на шоу Евгения Плющенко.
«
"Мишенька - моя мечта с 16 лет, я хочу детей с этого возраста, поэтому я решила, что сначала рожу, а потом вернусь. Форма нормальная с учетом того, что я кормлю. Многие врачи говорят, что тяжело входить в форму, когда кормишь. Искренне надеюсь, что, как только перестану, форма взлетит. На самом деле все нормально. Недавно разговаривали с Макаром, и он сказал, что не помнит, когда я последний раз падала. Если ошибаюсь, то это скорее бабочка или выезд в тройку. Думаю, это потому что мне иногда страшно прыгать. Все 3-3 прыгаю, даже было 3-3-3. Четверные пока не прыгаю, но сейчас только закончились шоу", - сказала Трусова в своем блоге в соцсети "ВКонтакте".
Трусова не участвовала в соревнованиях с сезона-2022/23. Ранее источник сообщил РИА Новости, что Трусова намерена вернуться в спорт и провести весь следующий олимпийский цикл.
Александра Трусова и Этери Тутберидзе - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трусова вернулась в фигурное катание: что запланировала чемпионка
19 января, 18:45
 
Фигурное катаниеЕвгений ПлющенкоАлександра Игнатова (Трусова)Макар ИгнатовЭтери Тутберидзе
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Барыс
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кайрат
    Брюгге
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Манчестер Сити
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Байер
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Арсенал
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Монако
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Боруссия Д
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    ПСЖ
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Аякс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Наполи
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала