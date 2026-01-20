Трусова рассказала, кто повлиял на ее возвращение в спорт

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) заявила, что двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко внес большой вклад в ее возвращение на спортивную арену после родов.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что 21-летняя фигуристка возвращается в спорт под руководством Этери Тутберидзе. Позднее во вторник спортсменка подтвердила эту информацию.
"Евгений Викторович (Плющенко) очень сильно повлиял на то, чтобы серьезно вернуться в спорт. Первый раз он поддержал меня на шоу в Китае, тогда был первый разговор после того, как я ушла. После шоу он начал со мной разговаривать: "Можно было бы еще повыступать и вернуться". Это было в 2023 году, как раз после этого мы думали выступить на чемпионате России. Дальше, когда были прокаты, мы тренировались, и он говорил, что можно возвращаться. После прокатов я уже чисто катала короткую программу в один день и катала чисто произвольную программу с четверным лутцом. Он тогда кричал, что надо возвращаться", - заявил Трусова в видео, опубликованном на ее странице в соцсети "ВКонтакте".
"Потом была беременность. Никто не знал, как я буду выглядеть после того, как рожу. Все переживали, но когда я собрала все тройные, он опять начал говорить, что надо возвращаться, что я очень быстро прихожу в форму и есть потенциал. Он много, что говорил и сделал для того, чтобы восстановить прыжки", - добавила фигуристка.
Трусова не участвовала в соревнованиях с сезона-2022/23. В начале августа 2025 года в семье Трусовой и ее мужа фигуриста Макара Игнатова родился сын Михаил. Ранее источник РИА Новости, близкий к ситуации, сообщил, что Трусова намерена вернуться в спорт и провести весь следующий олимпийский цикл, включая участие в Олимпиаде-2030.