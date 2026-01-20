Трусова рассказала, кто повлиял на ее возвращение в спорт

"Потом была беременность. Никто не знал, как я буду выглядеть после того, как рожу. Все переживали, но когда я собрала все тройные, он опять начал говорить, что надо возвращаться, что я очень быстро прихожу в форму и есть потенциал. Он много, что говорил и сделал для того, чтобы восстановить прыжки", - добавила фигуристка.