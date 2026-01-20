Рейтинг@Mail.ru
Трусова рассказала, кто повлиял на ее возвращение в спорт
Фигурное катание
Фигурное катание
 
18:45 20.01.2026
Трусова рассказала, кто повлиял на ее возвращение в спорт
Трусова рассказала, кто повлиял на ее возвращение в спорт - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Трусова рассказала, кто повлиял на ее возвращение в спорт
Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) заявила, что двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений... РИА Новости Спорт, 20.01.2026
фигурное катание
спорт
китай
россия
евгений плющенко
этери тутберидзе
александра игнатова (трусова)
китай
россия
спорт, китай, россия, евгений плющенко, этери тутберидзе, александра игнатова (трусова)
Фигурное катание, Спорт, Китай, Россия, Евгений Плющенко, Этери Тутберидзе, Александра Игнатова (Трусова)
Трусова рассказала, кто повлиял на ее возвращение в спорт

Трусова заявила, что Плющенко сильно повлиял на ее возвращение в спорт

© Фото : соцсети Александры ТрусовойАлександра Трусова
Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : соцсети Александры Трусовой
Александра Трусова. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) заявила, что двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко внес большой вклад в ее возвращение на спортивную арену после родов.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что 21-летняя фигуристка возвращается в спорт под руководством Этери Тутберидзе. Позднее во вторник спортсменка подтвердила эту информацию.
Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трусова объяснила, почему вернулась к Тутберидзе
Вчера, 18:35
"Евгений Викторович (Плющенко) очень сильно повлиял на то, чтобы серьезно вернуться в спорт. Первый раз он поддержал меня на шоу в Китае, тогда был первый разговор после того, как я ушла. После шоу он начал со мной разговаривать: "Можно было бы еще повыступать и вернуться". Это было в 2023 году, как раз после этого мы думали выступить на чемпионате России. Дальше, когда были прокаты, мы тренировались, и он говорил, что можно возвращаться. После прокатов я уже чисто катала короткую программу в один день и катала чисто произвольную программу с четверным лутцом. Он тогда кричал, что надо возвращаться", - заявил Трусова в видео, опубликованном на ее странице в соцсети "ВКонтакте".
"Потом была беременность. Никто не знал, как я буду выглядеть после того, как рожу. Все переживали, но когда я собрала все тройные, он опять начал говорить, что надо возвращаться, что я очень быстро прихожу в форму и есть потенциал. Он много, что говорил и сделал для того, чтобы восстановить прыжки", - добавила фигуристка.
Трусова не участвовала в соревнованиях с сезона-2022/23. В начале августа 2025 года в семье Трусовой и ее мужа фигуриста Макара Игнатова родился сын Михаил. Ранее источник РИА Новости, близкий к ситуации, сообщил, что Трусова намерена вернуться в спорт и провести весь следующий олимпийский цикл, включая участие в Олимпиаде-2030.
Александра Трусова и Этери Тутберидзе - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трусова вернулась в фигурное катание: что запланировала чемпионка
19 января, 18:45
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
