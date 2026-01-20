Рейтинг@Mail.ru
Трусова объяснила, почему вернулась к Тутберидзе - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
18:35 20.01.2026 (обновлено: 18:45 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/trusova-2069128242.html
Трусова объяснила, почему вернулась к Тутберидзе
Трусова объяснила, почему вернулась к Тутберидзе - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Трусова объяснила, почему вернулась к Тутберидзе
Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) заявила, что после решения вернуться в спорт выбирала тренера между... РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T18:35:00+03:00
2026-01-20T18:45:00+03:00
фигурное катание
спорт
москва
россия
евгений плющенко
этери тутберидзе
александра игнатова (трусова)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987928584_282:56:2374:1233_1920x0_80_0_0_c9951ae72e8d6fc939a116022623602d.jpg
https://ria.ru/20260119/trusova-2068874909.html
москва
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987928584_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_23a2fee26f8af4681cc98e65f7c975da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, москва, россия, евгений плющенко, этери тутберидзе, александра игнатова (трусова)
Фигурное катание, Спорт, Москва, Россия, Евгений Плющенко, Этери Тутберидзе, Александра Игнатова (Трусова)
Трусова объяснила, почему вернулась к Тутберидзе

Трусова выбирала тренера для возвращения в спорт между Плющенко и Тутберидзе

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАлександра Трусова
Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Александра Трусова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) заявила, что после решения вернуться в спорт выбирала тренера между Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко.
Ранее РИА Новости сообщило, что 21-летняя фигуристка возвращается в спорт под руководством Тутберидзе. Спортсменка попала в заявку прыжкового чемпионата России, который пройдет с 31 января по 1 февраля в Москве.
"Когда решила, что точно попробую, потому что, как сказал Макар, если не попробуешь - пожалеешь, стоял вопрос - с Евгением Викторовичем или Этери Георгиевной. С ними обоими я в хороших отношениях, и мне комфортно с обоими. Было сложно. Честно говоря, думала всю беременность, кого же я выберу. Жалко, нельзя записать их двоих. Очень грустно", - заявила Трусова в видео, опубликованном на ее странице в соцсети "ВКонтакте".
«
"Решила, что с Этери Георгиевной, потому что за всю карьеру больше всего лет тренировалась у нее. Мне с ней комфортнее именно заниматься, выступать. Когда выходишь с ней на старт, как будто бы всегда под защитой, у тебя есть щит. Больше ни с кем у меня, наверное, так не было", - добавила Трусова.
Трусова не участвовала в соревнованиях с сезона-2022/23. В начале августа 2025 года в семье Трусовой и ее мужа фигуриста Макара Игнатова родился сын Михаил. Ранее источник РИА Новости, близкий к ситуации, сообщил, что Трусова намерена вернуться в спорт и провести весь следующий олимпийский цикл, включая участие в Олимпиаде-2030.
Александра Трусова и Этери Тутберидзе - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трусова вернулась в фигурное катание: что запланировала чемпионка
19 января, 18:45
 
Фигурное катаниеСпортМоскваРоссияЕвгений ПлющенкоЭтери ТутберидзеАлександра Игнатова (Трусова)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Барыс
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кайрат
    Брюгге
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Манчестер Сити
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Байер
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Арсенал
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Монако
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Боруссия Д
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    ПСЖ
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Аякс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Наполи
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала