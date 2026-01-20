Трусова объяснила, почему вернулась к Тутберидзе

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) заявила, что после решения вернуться в спорт выбирала тренера между Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко.
Ранее РИА Новости сообщило, что 21-летняя фигуристка возвращается в спорт под руководством Тутберидзе. Спортсменка попала в заявку прыжкового чемпионата России, который пройдет с 31 января по 1 февраля в Москве.
"Когда решила, что точно попробую, потому что, как сказал Макар, если не попробуешь - пожалеешь, стоял вопрос - с Евгением Викторовичем или Этери Георгиевной. С ними обоими я в хороших отношениях, и мне комфортно с обоими. Было сложно. Честно говоря, думала всю беременность, кого же я выберу. Жалко, нельзя записать их двоих. Очень грустно", - заявила Трусова в видео, опубликованном на ее странице в соцсети "ВКонтакте".
"Решила, что с Этери Георгиевной, потому что за всю карьеру больше всего лет тренировалась у нее. Мне с ней комфортнее именно заниматься, выступать. Когда выходишь с ней на старт, как будто бы всегда под защитой, у тебя есть щит. Больше ни с кем у меня, наверное, так не было", - добавила Трусова.
Трусова не участвовала в соревнованиях с сезона-2022/23. В начале августа 2025 года в семье Трусовой и ее мужа фигуриста Макара Игнатова родился сын Михаил. Ранее источник РИА Новости, близкий к ситуации, сообщил, что Трусова намерена вернуться в спорт и провести весь следующий олимпийский цикл, включая участие в Олимпиаде-2030.