Рейтинг@Mail.ru
Трусова намерена вернуться в спорт ради Олимпиады-2030, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
15:11 20.01.2026 (обновлено: 15:39 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/trusova-2069057808.html
Трусова намерена вернуться в спорт ради Олимпиады-2030, сообщил источник
Трусова намерена вернуться в спорт ради Олимпиады-2030, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Трусова намерена вернуться в спорт ради Олимпиады-2030, сообщил источник
Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) намерена вернуться в спорт и провести весь следующий олимпийский... РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T15:11:00+03:00
2026-01-20T15:39:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
москва
александра игнатова (трусова)
этери тутберидзе
макар игнатов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751677914_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_8f99f96f7aaca94629a97fc10531e25c.jpg
https://ria.ru/20260119/trusova-2068874909.html
россия
москва
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751677914_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_96c74dfa982d2ff70f90684ffd525149.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, москва, александра игнатова (трусова), этери тутберидзе, макар игнатов
Фигурное катание, Спорт, Россия, Москва, Александра Игнатова (Трусова), Этери Тутберидзе, Макар Игнатов
Трусова намерена вернуться в спорт ради Олимпиады-2030, сообщил источник

РИА Новости: Трусова намерена вернуться в спорт ради Олимпиады-2030

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлександра Трусова
Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Александра Трусова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) намерена вернуться в спорт и провести весь следующий олимпийский цикл, включая участие в Олимпиаде-2030 во Французских Альпах, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Ранее РИА Новости сообщило, что 21-летняя фигуристка возвращается в спорт под руководством Этери Тутберидзе. Спортсменка попала в заявку прыжкового чемпионата России, который пройдет с 31 января по 1 февраля в Москве.
Отмечается, что Трусова исходит из того, чтобы вернуться не ради нескольких стартов, а для того, чтобы получить возможность участия в ключевых соревнованиях цикла. Кроме того, она намерена побороться за олимпийское золото.
Трусова не участвовала в соревнованиях с сезона-2022/23. В начале августа 2025 года в семье Трусовой и ее мужа фигуриста Макара Игнатова родился сын Михаил.
Александра Трусова и Этери Тутберидзе - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трусова вернулась в фигурное катание: что запланировала чемпионка
19 января, 18:45
 
Фигурное катаниеСпортРоссияМоскваАлександра Игнатова (Трусова)Этери ТутберидзеМакар Игнатов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Барыс
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кайрат
    Брюгге
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Манчестер Сити
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Байер
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Арсенал
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Монако
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Боруссия Д
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    ПСЖ
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Аякс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Наполи
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала