Трусова намерена вернуться в спорт ради Олимпиады-2030, сообщил источник

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) намерена вернуться в спорт и провести весь следующий олимпийский цикл, включая участие в Олимпиаде-2030 во Французских Альпах, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что Трусова исходит из того, чтобы вернуться не ради нескольких стартов, а для того, чтобы получить возможность участия в ключевых соревнованиях цикла. Кроме того, она намерена побороться за олимпийское золото.