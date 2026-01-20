Рейтинг@Mail.ru
"Будем болеть за нее": Тарасова одобрила камбэк Трусовой ради Олимпиады - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Фигурное катание
 
19:18 20.01.2026
"Будем болеть за нее": Тарасова одобрила камбэк Трусовой ради Олимпиады
"Будем болеть за нее": Тарасова одобрила камбэк Трусовой ради Олимпиады - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
"Будем болеть за нее": Тарасова одобрила камбэк Трусовой ради Олимпиады
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя желание фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой) провести весь следующий олимпийский цикл, включая... РИА Новости Спорт, 20.01.2026
фигурное катание
татьяна тарасова
александра игнатова (трусова)
этери тутберидзе
татьяна тарасова, александра игнатова (трусова), этери тутберидзе
Фигурное катание, Татьяна Тарасова, Александра Игнатова (Трусова), Этери Тутберидзе
"Будем болеть за нее": Тарасова одобрила камбэк Трусовой ради Олимпиады

Тарасова заявила, что будет болеть за Трусову после возвращения к Тутберидзе

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя желание фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой) провести весь следующий олимпийский цикл, включая участие в Олимпиаде-2030, заявила РИА Новости, что будет за нее болеть.
Ранее 21-летняя фигуристка сообщила, что возвращается в спорт под руководством Этери Тутберидзе. По информации источника РИА Новости, Трусова намерена провести весь следующий олимпийский цикл, включая участие в Олимпиаде-2030 во Французских Альпах.
"Если взрослый человек говорит, что возвращается в спорт, значит, она о чем-то думает, значит, хочет выиграть. Она возвращается к своему тренеру. Будем надеяться и болеть за нее", - сказала Тарасова.
Трусова вернулась в фигурное катание: что запланировала чемпионка
