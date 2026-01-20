https://ria.ru/20260120/tarasova-2069138156.html
"Будем болеть за нее": Тарасова одобрила камбэк Трусовой ради Олимпиады
"Будем болеть за нее": Тарасова одобрила камбэк Трусовой ради Олимпиады - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
"Будем болеть за нее": Тарасова одобрила камбэк Трусовой ради Олимпиады
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя желание фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой) провести весь следующий олимпийский цикл, включая... РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T19:18:00+03:00
2026-01-20T19:18:00+03:00
2026-01-20T19:18:00+03:00
фигурное катание
татьяна тарасова
александра игнатова (трусова)
этери тутберидзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776029650_243:500:2752:1911_1920x0_80_0_0_cf69c7f5e98e2a3fa152073456f8514c.jpg
https://ria.ru/20260119/trusova-2068874909.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776029650_219:0:2767:1911_1920x0_80_0_0_871c1bc1338ef00e702f3bab2b924b23.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна тарасова, александра игнатова (трусова), этери тутберидзе
Фигурное катание, Татьяна Тарасова, Александра Игнатова (Трусова), Этери Тутберидзе
"Будем болеть за нее": Тарасова одобрила камбэк Трусовой ради Олимпиады
Тарасова заявила, что будет болеть за Трусову после возвращения к Тутберидзе
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя желание фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой) провести весь следующий олимпийский цикл, включая участие в Олимпиаде-2030, заявила РИА Новости, что будет за нее болеть.
Ранее 21-летняя фигуристка сообщила, что возвращается в спорт под руководством Этери Тутберидзе. По информации источника РИА Новости, Трусова намерена провести весь следующий олимпийский цикл, включая участие в Олимпиаде-2030 во Французских Альпах.
«
"Если взрослый человек говорит, что возвращается в спорт, значит, она о чем-то думает, значит, хочет выиграть. Она возвращается к своему тренеру. Будем надеяться и болеть за нее", - сказала Тарасова.