Тарасова рассказала, что будет смотреть на Олимпиаде
13:28 20.01.2026
Тарасова рассказала, что будет смотреть на Олимпиаде
Тарасова рассказала, что будет смотреть на Олимпиаде
© РИА Новости / Александр Вильф
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что будет смотреть не только соревнования по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, но и трансляции стартов в других видах спорта.
Олимпийские игры в России будут показаны на платформе Okko. Соревнования пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
"Я думаю, что надо показывать Олимпийские игры по телевидению, вся страна будет их смотреть. Я буду смотреть все соревнования, которые найду. А найду я все. И так каждый будет искать: кто в телефоне, кто в телевизоре, кто где-то еще. Это запретить невозможно. У нас в стране не показывали, например, чемпионат Америки по фигурному катанию, а все, кто заинтересован в этом, смотрели его", - сказала Тарасова.
"Почему весь мир должен смотреть Олимпийские игры, а мы не должны? Это нечестно. С нами поступают нечестно, но мы-то с собой должны поступать честно. Столько денег у нас тратится на страшную ерунду, я ведь смотрю, какие передачи идут (по телевидению). Я думаю, что посмотреть часть Олимпийских игр будет совсем неплохо", - добавила собеседница агентства.
Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Олимпийскую чемпионку отстранили от комментирования Игр на американском ТВ
16 января, 11:37
 
Фигурное катание
 
