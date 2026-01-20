https://ria.ru/20260120/tarasova-2069019871.html
Тарасова рассказала, что будет смотреть на Олимпиаде
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что будет смотреть не только соревнования по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, но и трансляции стартов в других видах спорта.
Олимпийские игры в России
будут показаны на платформе Okko. Соревнования пройдут в Милане
и Кортина-д'Ампеццо
с 6 по 22 февраля.
"Я думаю, что надо показывать Олимпийские игры по телевидению, вся страна будет их смотреть. Я буду смотреть все соревнования, которые найду. А найду я все. И так каждый будет искать: кто в телефоне, кто в телевизоре, кто где-то еще. Это запретить невозможно. У нас в стране не показывали, например, чемпионат Америки
по фигурному катанию, а все, кто заинтересован в этом, смотрели его", - сказала Тарасова
.
"Почему весь мир должен смотреть Олимпийские игры, а мы не должны? Это нечестно. С нами поступают нечестно, но мы-то с собой должны поступать честно. Столько денег у нас тратится на страшную ерунду, я ведь смотрю, какие передачи идут (по телевидению). Я думаю, что посмотреть часть Олимпийских игр будет совсем неплохо", - добавила собеседница агентства.