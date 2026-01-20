Тарасова рассказала, что будет смотреть на Олимпиаде

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что будет смотреть не только соревнования по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, но и трансляции стартов в других видах спорта.

"Почему весь мир должен смотреть Олимпийские игры, а мы не должны? Это нечестно. С нами поступают нечестно, но мы-то с собой должны поступать честно. Столько денег у нас тратится на страшную ерунду, я ведь смотрю, какие передачи идут (по телевидению). Я думаю, что посмотреть часть Олимпийских игр будет совсем неплохо", - добавила собеседница агентства.