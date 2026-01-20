Свищев обратился в ЕСПЧ из-за рекомендаций НОК Латвии по россиянам

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил РИА Новости, что подал обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на дискриминационные действия главы Олимпийского комитета Латвии Раймонда Лаздиньша и с интересом ожидает, какое решение вынесет данная организация.

Ранее Олимпийский комитет Латвии рекомендовал спортсменам страны избегать любых контактов с атлетами из России и Белоруссии. Также предписывается держаться от них на расстоянии и воздерживаться от совместных фото- и видеосъемок, за исключением определенных регламентом соревнований.

"Я в установленном порядке отправил электронное письмо в ЕСПЧ. И сейчас мы ждем результата. Я обвиняю конкретно президента Олимпийского комитета Латвии в дискриминации по национальному признаку, разжигании межнациональных разногласий и так далее. Я оцениваю рекомендации Олимпийского комитета Латвии спортсменам страны как незаконные действия, и виновные должны быть наказаны. Но мне интересно, как мое обращение расценят в ЕСПЧ, это самое главное", - сказал Свищев.