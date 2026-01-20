https://ria.ru/20260120/svischev-2069040958.html
Свищев обратился в ЕСПЧ из-за рекомендаций НОК Латвии по россиянам
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил РИА Новости, что подал обращение в Европейский суд по правам...
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил РИА Новости, что подал обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на дискриминационные действия главы Олимпийского комитета Латвии Раймонда Лаздиньша и с интересом ожидает, какое решение вынесет данная организация.
Ранее Олимпийский комитет Латвии рекомендовал спортсменам страны избегать любых контактов с атлетами из России и Белоруссии. Также предписывается держаться от них на расстоянии и воздерживаться от совместных фото- и видеосъемок, за исключением определенных регламентом соревнований.
"Я в установленном порядке отправил электронное письмо в ЕСПЧ. И сейчас мы ждем результата. Я обвиняю конкретно президента Олимпийского комитета Латвии в дискриминации по национальному признаку, разжигании межнациональных разногласий и так далее. Я оцениваю рекомендации Олимпийского комитета Латвии спортсменам страны как незаконные действия, и виновные должны быть наказаны. Но мне интересно, как мое обращение расценят в ЕСПЧ, это самое главное", - сказал Свищев.
"Если это будет в политике двойных стандартов, то они или замолчат мое обращение, или ответят какой-то отпиской, либо придумают еще какую-нибудь историю. Я надеюсь, что они примут справедливое решение и четко скажут, что президент Олимпийского комитета Латвии не имел права на такого рода рекомендации и заявления. И он должен понести наказание. Это может быть штраф, или какая-то другая мера - все то, что прописано в правилах действия ЕСПЧ", - добавил собеседник агентства.