17:25 20.01.2026
Умер один из сильнейших марафонцев планеты Константин Горохов
Ультрамарафонец, участник рейтинга сильнейших марафонцев планеты, житель Калужской области Константин Горохов скончался в возрасте 76 лет, сообщило министерство РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026
Новости
бег
Спорт, бег
Умер один из сильнейших марафонцев планеты Константин Горохов

© Фото : Министерство спорта Калужской областиКонстантин Горохов
Константин Горохов - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : Министерство спорта Калужской области
Константин Горохов. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Ультрамарафонец, участник рейтинга сильнейших марафонцев планеты, житель Калужской области Константин Горохов скончался в возрасте 76 лет, сообщило министерство спорта региона.
"Вчера скоропостижно скончался наш любимый ультрамарафонец Константин Горохов", - говорится в сообщении.
По данным регионального минспорта, Константин Сергеевич Горохов родился в селе Доброе Суворовского района. С детства увлекался спортом, но настоящее удовольствие получал от бега. В беговом сообществе Горохов провел полвека, прошел от дилетанта-любителя до профессионала, выполнял нормативы мастера спорта по ветеранам. В свои 76 лет набегал 200 тысяч километров.
"Он обежал вокруг Земли 5 раз! На его счету - около 520 классических марафонов, более 1700 сверхмарафонов. Он установил рекорд в 3-суточном беге: в Череповце за 72 часа пробежал 303 км 420 м! Константин Сергеевич - в Международном рейтинге сильнейших марафонцев планеты", - сообщает министерство.
Отмечается, что Горохов был добрым и отзывчивым человеком с огромной любовью к спорту. Прощание с ним состоится 21 января в 12.00 в Суворове.
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
