https://ria.ru/20260120/sport-2069099585.html
Умер один из сильнейших марафонцев планеты Константин Горохов
Умер один из сильнейших марафонцев планеты Константин Горохов - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Умер один из сильнейших марафонцев планеты Константин Горохов
Ультрамарафонец, участник рейтинга сильнейших марафонцев планеты, житель Калужской области Константин Горохов скончался в возрасте 76 лет, сообщило министерство РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T17:25:00+03:00
2026-01-20T17:25:00+03:00
2026-01-20T17:25:00+03:00
спорт
бег
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069099155_0:35:756:460_1920x0_80_0_0_60354d86269cf84bf330847526b997a1.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069099155_0:0:756:567_1920x0_80_0_0_294165d27e64edc015fa6c13e8b37965.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, бег
Умер один из сильнейших марафонцев планеты Константин Горохов
Один из сильнейших марафонцев планеты Константин Горохов умер в возрасте 76 лет
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Ультрамарафонец, участник рейтинга сильнейших марафонцев планеты, житель Калужской области Константин Горохов скончался в возрасте 76 лет, сообщило министерство спорта региона.
"Вчера скоропостижно скончался наш любимый ультрамарафонец Константин Горохов", - говорится в сообщении.
По данным регионального минспорта, Константин Сергеевич Горохов родился в селе Доброе Суворовского района
. С детства увлекался спортом, но настоящее удовольствие получал от бега. В беговом сообществе Горохов провел полвека, прошел от дилетанта-любителя до профессионала, выполнял нормативы мастера спорта по ветеранам. В свои 76 лет набегал 200 тысяч километров.
"Он обежал вокруг Земли
5 раз! На его счету - около 520 классических марафонов, более 1700 сверхмарафонов. Он установил рекорд в 3-суточном беге: в Череповце
за 72 часа пробежал 303 км 420 м! Константин Сергеевич - в Международном рейтинге сильнейших марафонцев планеты", - сообщает министерство.
Отмечается, что Горохов был добрым и отзывчивым человеком с огромной любовью к спорту. Прощание с ним состоится 21 января в 12.00 в Суворове
.