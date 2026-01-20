https://ria.ru/20260120/samsonova-2069020267.html
Самсонова проиграла в первом круге Australian Open, упустив два матчбола
Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
