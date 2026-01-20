Рейтинг@Mail.ru
Самсонова проиграла в первом круге Australian Open, упустив два матчбола - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
13:30 20.01.2026 (обновлено: 15:28 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/samsonova-2069020267.html
Самсонова проиграла в первом круге Australian Open, упустив два матчбола
Самсонова проиграла в первом круге Australian Open, упустив два матчбола - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Самсонова проиграла в первом круге Australian Open, упустив два матчбола
Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T13:30:00+03:00
2026-01-20T15:28:00+03:00
теннис
спорт
людмила самсонова
лаура зигемунд
australian open
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0d/1889854343_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_589c0530faaf83cc001a1d7963d51cda.jpg
https://ria.ru/20260120/sinner-2069000032.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0d/1889854343_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_249d545fb90f1190dcb6403fb4bfe459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, людмила самсонова, лаура зигемунд, australian open
Теннис, Спорт, Людмила Самсонова, Лаура Зигемунд, Australian Open
Самсонова проиграла в первом круге Australian Open, упустив два матчбола

Самсонова упустила два матчбола и проиграла в первом круге Australian Open

© Фото : Соцсети WTAЛюдмила Самсонова
Людмила Самсонова - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : Соцсети WTA
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Во встрече первого круга посеянная под 18-м номером Самсонова уступила 37-летней немке Лауре Зигемунд со счетом 6:0, 5:7, 4:6. Россиянка вела во втором сете - 5:2, при счете 5:3 она упустила два матчбола. Соперницы провели на корте 2 часа 31 минуту.
Турниры Большого шлема
Australian Open WTA
20 января 2026 • начало в 10:55
Завершен
Лаура Зигемунд
2 : 10:67:56:4
Людмила Самсонова
Календарь Турнирная таблица История встреч
Во втором круге Зигемунд сыграет с победительницей встречи между австралийками Мэддисон Инглис и Кимберли Биррелл.
В другом матче Елена Остапенко (24-й номер посева) из Латвии обыграла Ребекку Шрамкову из Словакии со счетом 6:4, 6:4.
Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Синнер с победы над Гастоном начал защиту титула на Australian Open
Вчера, 12:32
 
ТеннисСпортЛюдмила СамсоноваЛаура ЗигемундAustralian Open
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Барыс
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кайрат
    Брюгге
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Манчестер Сити
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Байер
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Арсенал
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Монако
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Боруссия Д
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    ПСЖ
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Аякс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Наполи
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала