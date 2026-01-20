"Нигде в мире такой нет": Фетисов восхитился президентской стипендией

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что только в России существуют пожизненные индексируемые президентские спортивные стипендии для победителей Олимпийских игр.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА Новости, что чемпионам Олимпиад можно было бы выплачивать пенсию в размере 500 тысяч рублей. Победители Олимпийских игр с начала 2003 года начали получать по 15 тысяч рублей ежемесячно. С 1 января нынешнего года размер стипендии повышен с 60 тысяч рублей до 62,4 тысячи.

« "Александр Иванович Тихонов имеет право на свое мнение, он четырехкратный чемпион Олимпийских игр. Есть разные мнения, но я точно знаю, что нигде в мире нет таких пожизненных президентских стипендий для победителей Олимпиад, как у нас. Это не пенсия, это совершенно разные вещи. Я, будучи руководителем российского спорта, обращался к президенту России , и мы этот вопрос решили. И идет ее индексация через определенный период", - сказал Фетисов