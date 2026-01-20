https://ria.ru/20260120/rossija-2069083185.html
"Нигде в мире такой нет": Фетисов восхитился президентской стипендией
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что только в России существуют пожизненные индексируемые... РИА Новости Спорт, 20.01.2026
"Нигде в мире такой нет": Фетисов восхитился президентской стипендией
Фетисов: только в России существуют пожизненные президентские стипендии
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что только в России существуют пожизненные индексируемые президентские спортивные стипендии для победителей Олимпийских игр.
Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА Новости, что чемпионам Олимпиад можно было бы выплачивать пенсию в размере 500 тысяч рублей. Победители Олимпийских игр с начала 2003 года начали получать по 15 тысяч рублей ежемесячно. С 1 января нынешнего года размер стипендии повышен с 60 тысяч рублей до 62,4 тысячи.
«
"Александр Иванович Тихонов имеет право на свое мнение, он четырехкратный чемпион Олимпийских игр. Есть разные мнения, но я точно знаю, что нигде в мире нет таких пожизненных президентских стипендий для победителей Олимпиад, как у нас. Это не пенсия, это совершенно разные вещи. Я, будучи руководителем российского спорта, обращался к президенту России
, и мы этот вопрос решили. И идет ее индексация через определенный период", - сказал Фетисов
.
"Не надо путать ее с пенсией, потому что олимпийскую стипендию спортсмены получают с момента победы на Олимпийских играх. И ее может получить, например, 16-летняя фигуристка или гимнастка, которая выиграла Олимпийские игры", - отметил собеседник агентства.