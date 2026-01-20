ПКР заявил, что россияне смогут принять участие в Паралимпиаде

«

"23 октября прошлого года пресс-служба Международного паралимпийского комитета сообщила, что из-за позиции международных федераций у россиян нет возможности отобраться на зимнюю Паралимпиаду 2026 года. Сегодня ситуация поменялась. IPC изменил свое решение и проинформировал ПКР и все членские организации о том, что в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде ПКР на общих условиях может подавать заявки на получение двусторонних приглашений", - сообщил Рожков.