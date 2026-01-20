Рейтинг@Mail.ru
ПКР заявил, что россияне смогут принять участие в Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
10:46 20.01.2026 (обновлено: 10:56 20.01.2026)
ПКР заявил, что россияне смогут принять участие в Паралимпиаде
Международный паралимпийский комитет (IPC) уведомил Паралимпийский комитет России (ПКР) о том, что российские спортсмены могут подавать заявки на приглашение на РИА Новости Спорт, 20.01.2026
спорт, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Спорт, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг Паралимпийского комитета России – паралимпийские игры в Пекине.
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международный паралимпийский комитет (IPC) уведомил Паралимпийский комитет России (ПКР) о том, что российские спортсмены могут подавать заявки на приглашение на Паралимпийские игры в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде, заявил РИА Новости глава ПКР Павел Рожков.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, лишив паралимпийцев возможности отобраться на Паралимпиаду. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS.
«
"23 октября прошлого года пресс-служба Международного паралимпийского комитета сообщила, что из-за позиции международных федераций у россиян нет возможности отобраться на зимнюю Паралимпиаду 2026 года. Сегодня ситуация поменялась. IPC изменил свое решение и проинформировал ПКР и все членские организации о том, что в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде ПКР на общих условиях может подавать заявки на получение двусторонних приглашений", - сообщил Рожков.
В конце сентября в рамках генассамблеи в Сеуле члены IPC проголосовали против полной приостановки и против продления частичной приостановки членства ПКР. Российским паралимпийцам вернули право участвовать с флагом, гимном и другими национальными атрибутами в соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет IPC (легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба).
Зимние Паралимпийские игры пройдут 6-15 марта в итальянских Милане и Кортина‑д'Ампеццо.
