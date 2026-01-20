https://ria.ru/20260120/paralimpiada-2068975494.html
ПКР подаст заявки на приглашения на Паралимпийские игры до 13 февраля
Рожков: ПКР подаст заявки на приглашения на Паралимпийские игры до 13 февраля
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил РИА Новости, что ПКР подаст заявки на двусторонние приглашения на Паралимпийские игры до 13 февраля.
Ранее во вторник Рожков заявил РИА Новости, что Международный паралимпийский комитет (IPC) уведомил ПКР о том, что российские спортсмены могут подавать заявки на приглашения на Паралимпиаду в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде.
"Сборные России по горнолыжному спорту и лыжным гонкам успешно выступили на первых после долгого перерыва этапах Кубка мира. Важно, что спортсмены получили рейтинговые очки, наличие которых является обязательным критерием для подачи заявок на двусторонние приглашения на зимние Паралимпийские игры 2026 года, которые ПКР подаст до 13 февраля", - сказал Рожков.
"Результаты спортсменов сборной России подтвердили их высокий класс и конкурентоспособность на международном уровне. Наши паралимпийцы остаются в лидерах, и это не может не радовать. В начале февраля в соревнованиях FIS планируется участие горнолыжников с нарушением зрения. В настоящее время идет процесс оформления виз", - добавил глава ПКР.
Зимние Паралимпийские игры пройдут 6-15 марта в итальянских городах Милан и Кортина‑д'Ампеццо.