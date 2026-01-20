Рейтинг@Mail.ru
ПКР подаст заявки на приглашения на Паралимпийские игры до 13 февраля
11:13 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/paralimpiada-2068975494.html
ПКР подаст заявки на приглашения на Паралимпийские игры до 13 февраля
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил РИА Новости, что ПКР подаст заявки на двусторонние приглашения на Паралимпийские игры до 13... РИА Новости Спорт, 20.01.2026
спорт, россия, милан, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Спорт, Россия, Милан, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил РИА Новости, что ПКР подаст заявки на двусторонние приглашения на Паралимпийские игры до 13 февраля.
Ранее во вторник Рожков заявил РИА Новости, что Международный паралимпийский комитет (IPC) уведомил ПКР о том, что российские спортсмены могут подавать заявки на приглашения на Паралимпиаду в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде.
"Сборные России по горнолыжному спорту и лыжным гонкам успешно выступили на первых после долгого перерыва этапах Кубка мира. Важно, что спортсмены получили рейтинговые очки, наличие которых является обязательным критерием для подачи заявок на двусторонние приглашения на зимние Паралимпийские игры 2026 года, которые ПКР подаст до 13 февраля", - сказал Рожков.
"Результаты спортсменов сборной России подтвердили их высокий класс и конкурентоспособность на международном уровне. Наши паралимпийцы остаются в лидерах, и это не может не радовать. В начале февраля в соревнованиях FIS планируется участие горнолыжников с нарушением зрения. В настоящее время идет процесс оформления виз", - добавил глава ПКР.
Зимние Паралимпийские игры пройдут 6-15 марта в итальянских городах Милан и Кортина‑д'Ампеццо.
Флаг Паралимпийского комитета России – паралимпийские игры в Пекине. - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
ПКР заявил, что россияне смогут принять участие в Паралимпиаде
Вчера, 10:46
 
Спорт Россия Милан Паралимпийский комитет России (ПКР) Паралимпийские игры
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
