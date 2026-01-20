Рейтинг@Mail.ru
Японка Осака вышла во второй круг Australian Open
Теннис
 
15:30 20.01.2026 (обновлено: 15:36 20.01.2026)
Японка Осака вышла во второй круг Australian Open
Японка Осака вышла во второй круг Australian Open
Японская теннисистка Наоми Осака вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Японка Осака вышла во второй круг Australian Open

Японка Осака обыграла хорватку Рузич и вышла во второй круг Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака
Японская теннисистка Наоми Осака - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : Пресс-служба WTA
Японская теннисистка Наоми Осака. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Японская теннисистка Наоми Осака вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Во встрече первого круга посеянная под 16-м номером Осака обыграла 65-ю ракетку мира Антонию Рузич из Хорватии со счетом 6:3, 3:6, 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа 22 минуты.
Australian Open WTA
20 января 2026 • начало в 13:00
Завершен
Наоми Осака
2 : 16:33:66:4
Antonia Ruzic
Во втором круге 28-летняя Осака встретится с 41-й ракеткой мира Сораной Кырстей из Румынии.
В другом матче швейцарка Белинда Бенчич (10-й номер посева) со счетом 6:0, 7:5 обыграла Кэти Бултер из Великобритании.
Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Рыбакина вышла во второй круг Australian Open
Вчера, 08:38
 
Теннис
 
