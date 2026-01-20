https://ria.ru/20260120/osaka-2069065867.html
Японка Осака вышла во второй круг Australian Open
Японка Осака вышла во второй круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Японка Осака вышла во второй круг Australian Open
Японская теннисистка Наоми Осака вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Японка Осака вышла во второй круг Australian Open
Японка Осака обыграла хорватку Рузич и вышла во второй круг Australian Open