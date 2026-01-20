https://ria.ru/20260120/osaka-2069022684.html
Осака появилась на Australian Open в необычном наряде
Осака появилась на Australian Open в необычном наряде
Японская теннисистка Наоми Осака вышла на свой стартовый матч в рамках Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне в необычном наряде. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
