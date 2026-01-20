Рейтинг@Mail.ru
Осака появилась на Australian Open в необычном наряде - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Теннис
 
13:37 20.01.2026
Осака появилась на Australian Open в необычном наряде
Осака появилась на Australian Open в необычном наряде - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Осака появилась на Australian Open в необычном наряде
Японская теннисистка Наоми Осака вышла на свой стартовый матч в рамках Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне в необычном наряде. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
теннис
спорт
наоми осака
australian open
2026
спорт, наоми осака, australian open
Теннис, Спорт, Наоми Осака, Australian Open
Осака появилась на Australian Open в необычном наряде

Осака вышла на матч Australian Open в дизайнерском костюме

Наоми Осака
Наоми Осака - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Соцсети Australian Open
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Японская теннисистка Наоми Осака вышла на свой стартовый матч в рамках Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне в необычном наряде.
Победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде появилась в платье от дизайнера Роберта Вуна поверх игровой формы. В белой шляпе и вуали с белым зонтиком.
В первом круге Australian Open посеянная под 16-м номером 28-летняя Осака встречается с Антонией Рузич из Хорватии.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Мирра Андреева вышла во второй круг Australian Open
19 января, 13:11
 
Теннис
 
