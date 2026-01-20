Рейтинг@Mail.ru
01:21 20.01.2026
НБА определила лучших игроков недели

Гилджес-Александера и Адебайо признали лучшими игроками недели в НБА

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Шей Гилджес-Александер из "Оклахома-Сити Тандер" и Бэм Адебайо из "Майами Хит" признаны лучшими игроками 13-й недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице турнира в соцсети Х.
Гилджес-Александер стал лучшим игроком Западной конференции. Он сыграл три матча на неделе, одержав с командой две победы, и в среднем набирал 31 очко.
Адебайо признан лучшим игроком Восточной конференции. Он также помог команде выиграть два матча из трех. На его счету в среднем 27 очков и 8,3 подбора.
Баскетболист Милуоки Бакс Яннис Адетокунбо - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Милуоки" благодаря дабл-даблу Адетокунбо обыграл "Атланту" в матче НБА
БаскетболСпортБэм АдебайоОклахома-Сити ТандерМайами Хит
 
