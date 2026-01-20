https://ria.ru/20260120/nba-2068920073.html
НБА определила лучших игроков недели
Шей Гилджес-Александер из "Оклахома-Сити Тандер" и Бэм Адебайо из "Майами Хит" признаны лучшими игроками 13-й недели регулярного чемпионата Национальной... РИА Новости Спорт, 20.01.2026
