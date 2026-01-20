https://ria.ru/20260120/lysenko-2069023477.html
Бурлакова и Лысенко выступят на чемпионате Европы по велотреку в Турции
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Яна Бурлакова и Алина Лысенко вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по велоспорту на треке, который пройдет в турецком городе Конья, сообщается в официальном Telegram-канале Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).
Соревнования пройдут с 1 по 5 февраля.
Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:
темповые дисциплины: Лев Гонов, Илья Савекин, Егор Игошев, Валерия Валгонен;
спринтерские дисциплины: Никита Кирильцев, Никита Калачник, Игорь Гирилович, Яна Бурлакова, Алина Лысенко
, Екатерина Евланова.
Международный союз велосипедистов (UCI) в мае 2023 года допустил российских спортсменов к участию в международных стартах в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.