Бурлакова и Лысенко выступят на чемпионате Европы по велотреку в Турции

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Яна Бурлакова и Алина Лысенко вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по велоспорту на треке, который пройдет в турецком городе Конья, сообщается в официальном Telegram-канале Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).