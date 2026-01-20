Рейтинг@Mail.ru
Кульбаков перешел из "Торпедо" в "Адмирал" - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:56 20.01.2026 (обновлено: 22:13 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/kkhl-2069167855.html
Кульбаков перешел из "Торпедо" в "Адмирал"
Кульбаков перешел из "Торпедо" в "Адмирал" - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Кульбаков перешел из "Торпедо" в "Адмирал"
Белорусский голкипер Иван Кульбаков перешел из "Торпедо" во владивостокский "Адмирал", сообщается в Telegram-канале нижегородского хоккейного клуба. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T21:56:00+03:00
2026-01-20T22:13:00+03:00
хоккей
дмитрий шугаев
спорт
иван кульбаков
игорь гераськин
адмирал
континентальная хоккейная лига (кхл)
северсталь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841347063_0:142:3139:1908_1920x0_80_0_0_7b080e5ef93b7027f931dbfdc56b270e.jpg
https://ria.ru/20260120/kkhl-2069155836.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841347063_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_719b52129f022ae7bd80751b30947ab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
дмитрий шугаев, спорт, иван кульбаков, игорь гераськин, адмирал, континентальная хоккейная лига (кхл), северсталь
Хоккей, Дмитрий Шугаев, Спорт, Иван Кульбаков, Игорь Гераськин, Адмирал, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Северсталь
Кульбаков перешел из "Торпедо" в "Адмирал"

Вратарь клуба КХЛ "Торпедо" Кульбаков перешел в "Адмирал"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВратарь ХК "Торпедо" Иван Кульбаков
Вратарь ХК Торпедо Иван Кульбаков - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Вратарь ХК "Торпедо" Иван Кульбаков . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Белорусский голкипер Иван Кульбаков перешел из "Торпедо" во владивостокский "Адмирал", сообщается в Telegram-канале нижегородского хоккейного клуба.
В результате обмена "Торпедо" получило вратаря Дмитрия Шугаева и нападающего Игоря Гераськина.
"Клубом принято сложное решение о переходе Ивана Кульбакова, которому необходима постоянная игровая практика, в том числе учитывая, что 1 июня он получит статус неограниченно свободного агента. Первоначально рассматривался вариант обмена с одним из топ-клубов Восточной конференции, однако не удалось согласовать условия перехода. Иван принял сложившуюся ситуацию достойно и профессионально", - заявил генеральный директор "Торпедо" Евгений Забуга.
Кульбакову 29 лет, он присоединился к "Торпедо" в 2022 году. Всего в КХЛ вратарь сыграл 167 матчей, в среднем за игру он отразил 91,7% бросков, а также оформил шесть шатаутов. В период с 2017 года по 2019 год игрок выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в составе клубов "Кливленд Монстерз" и "Ютика Кометс".
Шугаеву 27 лет. Он выступал за "Адмирал" с 2025 года, до этого всю карьеру в КХЛ играл за череповецкую "Северсталь". Всего вратарь принял участие в 141 матче. В среднем за игру он отразил 91% бросков и оформил пять шатаутов. 27-летний помимо "Адмирала" выступал за "Северсталь", омский "Авангард" и магнитогорский "Металлург", вместе с которым стал обладателем Кубка Гагарина. В 537 матчах КХЛ форвард набрал 216 очков (76 голов + 140 передач).
Хоккей. КХЛ. Матч Ак Барс - Лада - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Лада" благодаря второму шатауту Трушкова подряд выиграла матч КХЛ
Вчера, 20:43
 
ХоккейДмитрий ШугаевСпортИван КульбаковИгорь ГераськинАдмиралКХЛ 2025-2026Северсталь
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Барыс
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кайрат
    Брюгге
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Манчестер Сити
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Байер
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Арсенал
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Монако
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Боруссия Д
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    ПСЖ
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Аякс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Наполи
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала