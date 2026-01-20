Кульбаков перешел из "Торпедо" в "Адмирал"

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Белорусский голкипер Иван Кульбаков перешел из "Торпедо" во владивостокский "Адмирал", сообщается в Telegram-канале нижегородского хоккейного клуба.
В результате обмена "Торпедо" получило вратаря Дмитрия Шугаева и нападающего Игоря Гераськина.
"Клубом принято сложное решение о переходе Ивана Кульбакова, которому необходима постоянная игровая практика, в том числе учитывая, что 1 июня он получит статус неограниченно свободного агента. Первоначально рассматривался вариант обмена с одним из топ-клубов Восточной конференции, однако не удалось согласовать условия перехода. Иван принял сложившуюся ситуацию достойно и профессионально", - заявил генеральный директор "Торпедо" Евгений Забуга.
Кульбакову 29 лет, он присоединился к "Торпедо" в 2022 году. Всего в КХЛ вратарь сыграл 167 матчей, в среднем за игру он отразил 91,7% бросков, а также оформил шесть шатаутов. В период с 2017 года по 2019 год игрок выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в составе клубов "Кливленд Монстерз" и "Ютика Кометс".
Шугаеву 27 лет. Он выступал за "Адмирал" с 2025 года, до этого всю карьеру в КХЛ играл за череповецкую "Северсталь". Всего вратарь принял участие в 141 матче. В среднем за игру он отразил 91% бросков и оформил пять шатаутов. 27-летний помимо "Адмирала" выступал за "Северсталь", омский "Авангард" и магнитогорский "Металлург", вместе с которым стал обладателем Кубка Гагарина. В 537 матчах КХЛ форвард набрал 216 очков (76 голов + 140 передач).