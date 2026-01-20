Футболисты "Комо" перед матчем Серии А против "Лацио"

© Фото : Соцсети футбольного клуба "Комо" Футболисты "Комо" перед матчем Серии А против "Лацио"

Дубль Паса помог "Комо" разгромить "Лацио" в матче Серии А

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Римский "Лацио" на своем поле разгромно уступил "Комо" в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых гол забил Мартин Батурина (2-я минута) и дубль оформил Нико Пас (24, 49).

Также на 35-й минуте встречи в ворота "Лацио" был назначен пенальти, который не смог реализовать оформивший дубль Пас.

"Комо" идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 37 очков. "Лацио" (28) располагается на девятой строчке. В следующем матче римская команда 24 января на выезде сыграет против "Лечче", коллектив Сеска Фабрегаса в этот же день примет "Торино".