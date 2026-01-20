Дубль Паса помог "Комо" разгромить "Лацио" в матче Серии А

Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых гол забил Мартин Батурина (2-я минута) и дубль оформил Нико Пас (24, 49).
Также на 35-й минуте встречи в ворота "Лацио" был назначен пенальти, который не смог реализовать оформивший дубль Пас.
"Комо" идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 37 очков. "Лацио" (28) располагается на девятой строчке. В следующем матче римская команда 24 января на выезде сыграет против "Лечче", коллектив Сеска Фабрегаса в этот же день примет "Торино".
В другой встрече дня "Кремонезе" на своем поле сыграл вничью с "Вероной" - 0:0.
