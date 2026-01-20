Рейтинг@Mail.ru
Дубль Паса помог "Комо" разгромить "Лацио" в матче Серии А - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:54 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/futbol-2068917847.html
Дубль Паса помог "Комо" разгромить "Лацио" в матче Серии А
Дубль Паса помог "Комо" разгромить "Лацио" в матче Серии А - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Дубль Паса помог "Комо" разгромить "Лацио" в матче Серии А
Римский "Лацио" на своем поле разгромно уступил "Комо" в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T00:54:00+03:00
2026-01-20T00:54:00+03:00
футбол
спорт
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068917270_0:150:2048:1302_1920x0_80_0_0_e26a0f9b3456f9a9a309a055459b3449.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068917270_57:0:1993:1452_1920x0_80_0_0_6ae2833b74dedc54bdcd9267d857bb51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
Дубль Паса помог "Комо" разгромить "Лацио" в матче Серии А

Дубль Паса помог "Комо" обыграть "Лацио" в матче чемпионата Италии по футболу

© Фото : Соцсети футбольного клуба "Комо"Футболисты "Комо" перед матчем Серии А против "Лацио"
Футболисты Комо перед матчем Серии А против Лацио - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : Соцсети футбольного клуба "Комо"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Римский "Лацио" на своем поле разгромно уступил "Комо" в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
19 января 2026 • начало в 22:45
Завершен
Лацио
0 : 3
Комо
02‎’‎ • Мартин Батурина
(Алекс Валле)
24‎’‎ • Николас Пас
(Максанс Какре)
49‎’‎ • Николас Пас
(Мартин Батурина)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых гол забил Мартин Батурина (2-я минута) и дубль оформил Нико Пас (24, 49).
Также на 35-й минуте встречи в ворота "Лацио" был назначен пенальти, который не смог реализовать оформивший дубль Пас.
"Комо" идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 37 очков. "Лацио" (28) располагается на девятой строчке. В следующем матче римская команда 24 января на выезде сыграет против "Лечче", коллектив Сеска Фабрегаса в этот же день примет "Торино".
В другой встрече дня "Кремонезе" на своем поле сыграл вничью с "Вероной" - 0:0.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
19 января 2026 • начало в 20:30
Завершен
Кремонезе
0 : 0
Верона
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Москва
    Северсталь
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Минск
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Торпедо НН
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Металлург Мг
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Ак Барс
    2
    5
  • Теннис
    Завершен
    Д. Векич
    М. Андреева
    630
    466
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Комо
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эльче
    Севилья
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала