Девятая ракетка мира Фриц вышел во второй раунд Australian Open
Девятая ракетка мира Фриц вышел во второй раунд Australian Open - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Девятая ракетка мира Фриц вышел во второй раунд Australian Open
Девятая ракетка мира американец Тейлор Фриц вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T13:09:00+03:00
2026-01-20T13:09:00+03:00
2026-01-20T13:13:00+03:00
теннис
спорт
австралия
мельбурн
australian open
тейлор фриц
австралия
мельбурн
Девятая ракетка мира Фриц вышел во второй раунд Australian Open
Американец Фриц обыграл француза Руайе и вышел во второй раунд Australian Open