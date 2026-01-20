Рейтинг@Mail.ru
Девятая ракетка мира Фриц вышел во второй раунд Australian Open
Теннис
 
13:09 20.01.2026 (обновлено: 13:13 20.01.2026)
Девятая ракетка мира Фриц вышел во второй раунд Australian Open
Девятая ракетка мира Фриц вышел во второй раунд Australian Open
Девятая ракетка мира Фриц вышел во второй раунд Australian Open

© Фото : Сайт АТРТейлор Фриц
© Фото : Сайт АТР
Тейлор Фриц. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Девятая ракетка мира американец Тейлор Фриц вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
В матче первого круга Фриц (9-й номер посева) обыграл француза Валантена Руайе со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 6:1, 6:3. Теннисисты провели на корте 3 часа 2 минуты.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
20 января 2026 • начало в 09:50
Завершен
Валантен Ройе
1 : 36:77:51:63:6
Тейлор Фриц
Следующим соперником Фрица станет чех Вит Копршива.
Лучано Дардери - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Итальянец убежал в туалет сразу после победы в матче Australian Open
Теннис
 
