12:24 20.01.2026
Дзюба заявил, что сборной России будет сложно после допуска от ФИФА
Дзюба заявил, что сборной России будет сложно после допуска от ФИФА
Дзюба заявил, что сборной России будет сложно после допуска от ФИФА

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба в разговоре с РИА Новости отметил, что сборной России по футболу будет сложно после возвращения на международные турниры.
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и проводит только товарищеские матчи.
"Легко говорить, когда мы не участвуем: "Если бы мы играли, то всех бы разорвали". Но на самом деле, думаю, будет очень трудно", - сказал Дзюба.
Игроки сборной России - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА
19 января, 20:11
 
ФутболСпортАртём ДзюбаМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
