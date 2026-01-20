https://ria.ru/20260120/draka-2068940896.html
"Просто пошел напролом": Бобровский рассказал о драке с вратарем "Сан-Хосе"
Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский после драки с голкипером "Сан-Хосе Шаркс" Алексом Недельковичем... РИА Новости Спорт, 20.01.2026
сергей бобровский
алекс неделькович
эван родригес
флорида пантерз
сан-хосе шаркс
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт
хоккей
Сергей Бобровский, Алекс Неделькович, Эван Родригес, Флорида Пантерз, Сан-Хосе Шаркс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский после драки с голкипером "Сан-Хосе Шаркс" Алексом Недельковичем заявил, что принял решение вмешаться, когда на другом конце площадки разгорелась потасовка, и отметил, что драка получилась хорошей.
"Флорида" в ночь на вторник проиграла "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата со счетом 1:4. На 46-й минуте у ворот "акул" возникла потасовка с участием нападающего "Флориды" Эвана Родригеса
, который применил силовой прием против защитника "Сан-Хосе" Венсана Деарне, и несколькими игроками "Шаркс". Среди участников стычки оказался Неделькович
, несколько раз ударивший Родригеса. Бобровский
в этот момент выбежал из своих ворот, заступился за своего одноклубника и вступил в драку с Недельковичем, предварительно сбросив с американца шлем. По итогам эпизода Бобровский и Неделькович получили по пять минут штрафа за драку, а также по две минуты за выход из ворот.
"На другой стороне площадки разгорелась драка, иногда эмоции захлестывают, когда люди подначивают тебя. Я почувствовал, что это был перебор, поэтому я решил вмешаться. Я просто принял решение и пошел напролом", - сказал после матча Бобровский в интервью, опубликованном на YouTube-канале
Florida Hockey Now.
Комментируя свои эмоции, российский вратарь признался, что драка вышла хорошей и эмоциональной.
"Это было захватывающе, но, очевидно, это не то, чем я зарабатываю на жизнь. Но что есть, то есть. У нас была хорошая драка, но, к сожалению, мы не получили два очка. Это самое важное. Это было интересно, без сомнений, это было здорово, эмоционально. Это игра диктует эмоции, нужно сохранять рассудок, когда ты в игре, нужно чувствовать, что правильно в данном моменте", - добавил Бобровский.