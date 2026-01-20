В Босфоре нашли тело, предположительно, российского пловца

СТАМБУЛ, 20 янв — РИА Новости. В Босфорском проливе нашли тело мужчины, которое может принадлежать пропавшему российскому пловцу Николаю Свечникову, сообщило агентство IHA.
"Морская полиция извлекла тело из пролива, на нем костюм для плавания", — говорится в материале.
Родственников спортсмена вызвали на опознание.
Кандидат в мастера спорта, 29-летний Свечников 24 августа участвовал в межконтинентальном заплыве в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Мать Свечникова объявляла награду в размере 500 тысяч лир за новую информацию о судьбе сына.
В Турецкой береговой охране допускали, что тело Николая могли найти на территории Греции, не передав об этом информацию. Семья пловца обращалась за помощью в посольство в Афинах.
Как ранее сообщил РИА Новости адвокат Альперен Чакмак, семья потребовала от прокуратуры Стамбула возбудить уголовное дело на организаторов турнира. Те, со своей стороны, уже объявили стоимость участия в очередном заплыве, которая выросла на сто евро.
