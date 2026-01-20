В Босфоре нашли тело, предположительно, российского пловца

СТАМБУЛ, 20 янв — РИА Новости. В Босфорском проливе нашли тело мужчины, которое может принадлежать пропавшему российскому пловцу Николаю Свечникову, сообщило агентство В Босфорском проливе нашли тело мужчины, которое может принадлежать пропавшему российскому пловцу Николаю Свечникову, сообщило агентство IHA

"Морская полиция извлекла тело из пролива, на нем костюм для плавания", — говорится в материале.

Родственников спортсмена вызвали на опознание.

Кандидат в мастера спорта, 29-летний Свечников 24 августа участвовал в межконтинентальном заплыве в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.

500 тысяч лир за новую информацию о судьбе сына. Мать Свечникова объявляла награду в размереза новую информацию о судьбе сына.

В Турецкой береговой охране допускали, что тело Николая могли найти на территории Греции , не передав об этом информацию. Семья пловца обращалась за помощью в посольство в Афинах.