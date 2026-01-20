Рейтинг@Mail.ru
В Босфоре нашли тело, предположительно, российского пловца - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 20.01.2026 (обновлено: 16:12 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/bosfor-2069034352.html
В Босфоре нашли тело, предположительно, российского пловца
В Босфоре нашли тело, предположительно, российского пловца - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
В Босфоре нашли тело, предположительно, российского пловца
В Босфорском проливе нашли тело мужчины, которое может принадлежать пропавшему российскому пловцу Николаю Свечникову, сообщило агентство IHA. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T14:07:00+03:00
2026-01-20T16:12:00+03:00
николай свечников
спорт
плавание
водные виды
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443779_0:113:1051:704_1920x0_80_0_0_a4951ef119bf09c5e5899d49c64d0298.jpg
https://ria.ru/20251215/svechnikov-2062021747.html
https://ria.ru/20251219/nagrada-2063098011.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Найденное в Босфоре тело, которое может принадлежать российскому пловцу Свечникову
В Босфоре нашли тело утонувшего мужчины, погибшим может быть пропавший без вести пловец из России, Николай Свечников. Он пропал в августе прошлого года, участвуя в заплыве "Босфор-2025". Очевидцы отмечали, что Свечников был в воде, но до финиша не добрался. Его родственники отправились в Турцию на опознание тела. Подписывайтесь на Радио Sputnik в Telegram | MAX
2026-01-20T14:07
true
PT0M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443779_0:119:1051:907_1920x0_80_0_0_0bf680d552199a89529e8e24abe9a053.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
николай свечников, спорт, плавание, водные виды
Николай Свечников, Спорт, Плавание, Водные виды
В Босфоре нашли тело, предположительно, российского пловца

В Босфоре обнаружили тело, предположительно, пропавшего пловца Свечникова

© Фото : соцсети Николая СвечниковаНиколай Свечников
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : соцсети Николая Свечникова
Николай Свечников. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
СТАМБУЛ, 20 янв — РИА Новости. В Босфорском проливе нашли тело мужчины, которое может принадлежать пропавшему российскому пловцу Николаю Свечникову, сообщило агентство IHA.
"Морская полиция извлекла тело из пролива, на нем костюм для плавания", — говорится в материале.
Родственников спортсмена вызвали на опознание.
Кандидат в мастера спорта, 29-летний Свечников 24 августа участвовал в межконтинентальном заплыве в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Мать Свечникова объявляла награду в размере 500 тысяч лир за новую информацию о судьбе сына.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В телефоне пропавшего в Босфоре пловца не нашли угроз или записки
15 декабря 2025, 02:33
В Турецкой береговой охране допускали, что тело Николая могли найти на территории Греции, не передав об этом информацию. Семья пловца обращалась за помощью в посольство в Афинах.
Как ранее сообщил РИА Новости адвокат Альперен Чакмак, семья потребовала от прокуратуры Стамбула возбудить уголовное дело на организаторов турнира. Те, со своей стороны, уже объявили стоимость участия в очередном заплыве, которая выросла на сто евро.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Семья Свечникова не получала обращений от желающих получить награду
19 декабря 2025, 06:40
 
Николай СвечниковСпортПлаваниеВодные виды
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Барыс
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кайрат
    Брюгге
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Манчестер Сити
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Байер
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Арсенал
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Монако
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Боруссия Д
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    ПСЖ
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Аякс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Наполи
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала