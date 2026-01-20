https://ria.ru/20260120/batler-2068978785.html
Баскетболист "Голден Стэйт" Батлер выбыл до конца сезона из-за травмы
Баскетболист "Голден Стэйт" Батлер выбыл до конца сезона из-за травмы - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Баскетболист "Голден Стэйт" Батлер выбыл до конца сезона из-за травмы
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт Уорриорз" Джимми Батлер выбыл из-за травмы до конца сезона, сообщает ESPN. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T11:26:00+03:00
2026-01-20T11:26:00+03:00
2026-01-20T11:26:00+03:00
баскетбол
спорт
сша
джимми батлер
голден стэйт уорриорз
майами хит
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2013971348_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_9a3e53e54b9bd7786b44e7a9351278a0.png
https://ria.ru/20260111/nba-2067204642.html
сша
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2013971348_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_b341e0542c2e7916951a9aa75e44958a.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, сша, джимми батлер, голден стэйт уорриорз, майами хит, нба
Баскетбол, Спорт, США, Джимми Батлер, Голден Стэйт Уорриорз, Майами Хит, НБА
Баскетболист "Голден Стэйт" Батлер выбыл до конца сезона из-за травмы
Баскетболист "Голден Стэйт" Батлер выбыл до конца сезона из-за разрыва связок