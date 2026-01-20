Рейтинг@Mail.ru
Баскетболист "Голден Стэйт" Батлер выбыл до конца сезона из-за травмы - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
11:26 20.01.2026
Баскетболист "Голден Стэйт" Батлер выбыл до конца сезона из-за травмы
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт Уорриорз" Джимми Батлер выбыл из-за травмы до конца сезона, сообщает ESPN. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
спорт, сша, джимми батлер, голден стэйт уорриорз, майами хит, нба
Баскетбол, Спорт, США, Джимми Батлер, Голден Стэйт Уорриорз, Майами Хит, НБА
© Соцсети "Голден Стэйт Уорриорз"Джимми Батлер
© Соцсети "Голден Стэйт Уорриорз"
Джимми Батлер. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт Уорриорз" Джимми Батлер выбыл из-за травмы до конца сезона, сообщает ESPN.
Батлер неудачно упал и ушиб правое колено в понедельник в третьей четверти матча регулярного чемпионата против "Майами Хит" (135:112). До травмы в матче против своей бывшей команды он набрал 17 очков за 21 минуту.
По данным источника, медицинское обследование выявило у форварда разрыв передней крестообразной связки правого колена, из-за которого он пропустит весь сезон.
Батлеру 36 лет. Он является шестикратным участником Матча всех звезд НБА и олимпийским чемпионом 2016 года в составе сборной США. Средний показатель результативности Батлера в январе составлял 21,3 очка при 53% попаданий с игры.
БаскетболСпортСШАДжимми БатлерГолден Стэйт УорриорзМайами ХитНБА
 
