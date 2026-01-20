Рейтинг@Mail.ru
С Мудрика сняли дисквалификацию за допинг, сообщают СМИ
Футбол
 
19:16 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/apl-2069137973.html
С Мудрика сняли дисквалификацию за допинг, сообщают СМИ
С Мудрика сняли дисквалификацию за допинг, сообщают СМИ - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
С Мудрика сняли дисквалификацию за допинг, сообщают СМИ
Украинский футболист "Челси" Михаил Мудрик урегулировал дело, связанное с дисквалификацией из-за нарушения антидопинговых правил, и в скором времени может... РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T19:16:00+03:00
2026-01-20T19:16:00+03:00
футбол
спорт
украина
михаил мудрик
челси
страсбур
шахтер
украина
спорт, украина, михаил мудрик, челси, страсбур, шахтер
Футбол, Спорт, Украина, Михаил Мудрик, Челси, Страсбур, Шахтер
С Мудрика сняли дисквалификацию за допинг, сообщают СМИ

Sporf: с Мудрика сняли дисквалификацию за допинг, он может перейти в "Страсбур"

© Фото : Соцсети ФК "Челси"Михаил Мудрик
Михаил Мудрик - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : Соцсети ФК "Челси"
Михаил Мудрик. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украинский футболист "Челси" Михаил Мудрик урегулировал дело, связанное с дисквалификацией из-за нарушения антидопинговых правил, и в скором времени может вернуться к тренировкам, сообщает Sporf в соцсети Х.
По информации источника, на данный момент рассматривается вариант с переходом 25-летнего вингера во французский "Страсбур" на правах аренды для восстановления прежней игровой формы.
В декабре 2024 года "Челси" сообщил о положительном результате допинг-теста Мудрика. В июне стало известно, что допинг-проба Б полузащитника дала положительный результат. В сентябре Би-би-си сообщила, что Мудрик употребил мельдоний во время сборов национальной команды Украины. По информации издания Marca, лондонский клуб расторг контракт с полузащитником.
Мудрик перешел в "Челси" из украинского "Шахтера" в январе 2023 года. Последний матч за лондонскую команду полузащитник провел в ноябре 2024-го.
Михаил Мудрик - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Дисквалифицированному украинцу из "Челси" запретили водить авто в Британии
2 сентября 2025, 10:58
 
ФутболСпортУкраинаМихаил МудрикЧелсиСтрасбурШахтер
 
