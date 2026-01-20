С Мудрика сняли дисквалификацию за допинг, сообщают СМИ

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украинский футболист "Челси" Михаил Мудрик урегулировал дело, связанное с дисквалификацией из-за нарушения антидопинговых правил, и в скором времени может вернуться к тренировкам, сообщает Sporf в соцсети Х.
По информации источника, на данный момент рассматривается вариант с переходом 25-летнего вингера во французский "Страсбур" на правах аренды для восстановления прежней игровой формы.
В декабре 2024 года "Челси" сообщил о положительном результате допинг-теста Мудрика. В июне стало известно, что допинг-проба Б полузащитника дала положительный результат. В сентябре Би-би-си сообщила, что Мудрик употребил мельдоний во время сборов национальной команды Украины. По информации издания Marca, лондонский клуб расторг контракт с полузащитником.
Мудрик перешел в "Челси" из украинского "Шахтера" в январе 2023 года. Последний матч за лондонскую команду полузащитник провел в ноябре 2024-го.
