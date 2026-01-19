https://ria.ru/20260119/vrach-2068751141.html
Врач и массажист футзального клуба спасли жизнь человеку во время полета
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Врач сыктывкарского футзального клуба "Новая генерация" Ольга Прокошева и массажист Николай Распутин спасли жизнь пассажиру рейса Новосибирск – Москва, сообщается в официальном Telegram-канале команды.
В воскресенье "Новая генерация" возвращалась с выездного матча 16-го тура Суперлиги против новосибирского Сибиряка" (7:2). Одному из пассажиров стало плохо в самолете.
"Мужчине, который потерял сознание и перестал дышать, они провели экстренную сердечно-легочную реанимацию. Через считанные минуты от начала компрессий и искусственного дыхания, пострадавший начал дышать, но находился без сознания. Ко всему прочему, у пострадавшего продолжались эпилептические судороги. Командир корабля передал наземный службам о ситуации, и на взлетной полосе самолет уже ждала скорая помощь. Отметим, что в течение 30 минут оставшегося полета наши медики продолжали оказывать помощь, в том числе и при посадке самолета в Шереметьево", - говорится в клубном сообщении.
Сообщается, что пострадавший был передан бригаде скорой помощи с самостоятельным дыханием и без судорог. Он начал приходить в сознание.