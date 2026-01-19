Двукратный олимпийский чемпион назвал размер своей пенсии

https://ria.ru/20260119/vasilev--2068769734.html
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что его пенсия составляет 60 тысяч рублей. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что его пенсия составляет 60 тысяч рублей.
"Это называется Президентская стипендия. Она составляет 60 тысяч рублей", — сказал бывший спортсмен в интервью Sport24.
По его словам, пенсия давно не индексировалась. Васильев отметил, что это достаточно приличные деньги, но "прожить на эту сумму нелегко".
Васильеву 63 года. За свою карьеру он дважды брал олимпийское золото в эстафете 4×7,5 км (в 1984 и 1988 годах).