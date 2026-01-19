Рейтинг@Mail.ru
Двукратный олимпийский чемпион назвал размер своей пенсии - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
12:59 19.01.2026 (обновлено: 14:57 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/vasilev--2068769734.html
Двукратный олимпийский чемпион назвал размер своей пенсии
Двукратный олимпийский чемпион назвал размер своей пенсии - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Двукратный олимпийский чемпион назвал размер своей пенсии
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что его пенсия составляет 60 тысяч рублей. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T12:59:00+03:00
2026-01-19T14:57:00+03:00
единоборства
спорт
дмитрий васильев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919531487_0:437:2047:1588_1920x0_80_0_0_faadfb4e22ddea0ff73f1c6ac6e51c6b.jpg
https://ria.ru/20260118/nkhl-2068636626.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919531487_0:245:2047:1780_1920x0_80_0_0_cef353ba74e15e86239de6afb825a093.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, дмитрий васильев
Единоборства, Спорт, Дмитрий Васильев
Двукратный олимпийский чемпион назвал размер своей пенсии

Олимпийский чемпион Васильев заявил, что его пенсия составляет 60 тысяч рублей

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Васильев
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что его пенсия составляет 60 тысяч рублей.
«

"Это называется Президентская стипендия. Она составляет 60 тысяч рублей", — сказал бывший спортсмен в интервью Sport24.

По его словам, пенсия давно не индексировалась. Васильев отметил, что это достаточно приличные деньги, но "прожить на эту сумму нелегко".
Васильеву 63 года. За свою карьеру он дважды брал олимпийское золото в эстафете 4×7,5 км (в 1984 и 1988 годах).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Васильев прокомментировал решение Овечкина не поддерживать ЛГБТ* акцию
Вчера, 18:38
 
ЕдиноборстваСпортДмитрий Васильев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Векич
    М. Андреева
    630
    466
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Металлург Мг
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Ак Барс
    2
    5
  • Хоккей
    19.01 19:00
    Локомотив
    Торпедо НН
  • Хоккей
    19.01 19:30
    СКА
    Динамо Минск
  • Хоккей
    19.01 19:30
    Динамо Москва
    Северсталь
  • Футбол
    19.01 22:45
    Лацио
    Комо
  • Футбол
    19.01 23:00
    Эльче
    Севилья
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала