Двукратный олимпийский чемпион назвал размер своей пенсии

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что его пенсия составляет 60 тысяч рублей.

« "Это называется Президентская стипендия. Она составляет 60 тысяч рублей", — сказал бывший спортсмен в интервью Sport24.

По его словам, пенсия давно не индексировалась. Васильев отметил, что это достаточно приличные деньги, но "прожить на эту сумму нелегко".