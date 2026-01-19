В Госдуме оценили перспективы возвращения Валиевой в большой спорт

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Камила Валиева обладает высоким потенциалом и значительным опытом, но возвращение в большой спорт будет сложным, поскольку фигурное катание постоянно прогрессирует и растет уровень конкуренции, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил истек 25 декабря 2025 года. В воскресенье 19-летняя спортсменка сообщила, что выступит на чемпионате России по прыжкам и Кубке Первого канала.
"Смотрите, как за последнее время прогрессирует фигурное катание. И молодые фигуристки теперь являются не совсем юными, а уже оперившимися, современными и сильными спортсменками. И Камиле Валиевой, честно говоря, будет непросто вернуться на прежние высоты. Мы ее любим, уважаем и помним, как прекрасную фигуристку, ждали и ждем ее возвращения. Для меня это будет интересная история. И мы знаем такие случаи великолепного возвращения в большой спорт", - сказал Свищев.
"Например, американская горнолыжница Линдси Вонн (победительница Олимпиады 2010 года, двукратная чемпионка мира - ред.) вернулась после достаточно продолжительного перерыва и опять находится в числе мировых лидеров. Но Камиле будет очень непросто, ведь фигурное катание прогрессирует каждый день. Потенциал и опыт у нее есть, а наши тренеры по-прежнему работают прекрасно. И если у нее получится вернуться на свой прежний уровень, то мы будем гордиться Камилой. Мы ее знаем и любим, я думаю, что у нее еще многое впереди", - отметил собеседник агентства.