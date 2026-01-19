В Госдуме оценили перспективы возвращения Валиевой в большой спорт

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Камила Валиева обладает высоким потенциалом и значительным опытом, но возвращение в большой спорт будет сложным, поскольку фигурное катание постоянно прогрессирует и растет уровень конкуренции, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.