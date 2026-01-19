Рейтинг@Mail.ru
09:31 19.01.2026
Тренер Сенегала не стал общаться со СМИ после скандала на Кубке Африки
спорт, кубок африканских наций, садио мане
Футбол, Спорт, Кубок африканских наций, Садио Мане
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Главный тренер сборной Сенегала по футболу Пап Тьяв на пресс-конференции был освистан марокканскими журналистами после финального матча Кубка африканских наций и отказался общаться с прессой, сообщает RMC Sport.
В воскресенье сенегальцы обыграли в финале хозяев турнира марокканцев со счетом 1:0 и во второй раз стали обладателями Кубка африканских наций. В компенсированное ко второму тайму время Тьяв увел команду в подтрибунное помещение из-за назначенного арбитром в ворота сенегальцев пенальти, после чего футболистов на поле из раздевалки вернул Садио Мане.
По окончании матча Тьяв явился на пресс-конференцию, где был встречен свистом со стороны марокканских журналистов, которые призывали тренера "убираться вон". Журналисты из Сенегала вступились за своего тренера, а Тьяв покинул зал, не сказав ни слова. Через десять минут официальные лица сообщили, что пресс-конференция отменена из соображений безопасности.
Тьяву 44 года, он возглавляет сборную Сенегала с октября 2024 года.
Вернувшего сенегальцев на поле Мане признали лучшим игроком Кубка Африки
ФутболСпортКубок африканских нацийСадио Мане
 
